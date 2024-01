Sin embargo, después de recuperar el sistema y ante la presencia de muchos beneficiarios que esperaban ansiosos por cumplir el procedimiento, el operativo transcurrió con fluidez. Al mediodía ya habían completado los papeles más de 640 neuquinos y el estadio había quedado casi vacío. En total, se habían instalado 24 puestos para recabar la información, a lo que se sumaron otros cuatro camiones del Banco Provincia de Neuquén (BPN) que asociaban cada tarjeta de débito a la huella digital de la persona que recibe el plan social.

SFP Actializacion usuarios de Planes sociales en Ruca Che tarjetas (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Lucas Castelli, ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, recorrió las instalaciones en horas del mediodía y señaló que en Neuquén capital, la primera ciudad elegida para comenzar el relevamiento, se esperaba la presencia de un universo total de 12 mil personas, que cobraron sus planes en diciembre y que deben reempadronarse para seguir recibiendo el beneficio. "Si vemos ese total, son más o menos 2100 o 2200 personas por día, que se dividen según el número en que termina su DNI", dijo y agregó que le llamaba la atención que fueran solo 650 los que acudieron este lunes a presentar su documentación.

Sin embargo, aclaró que existirá "una venta de tiempo para aquellos que no pudieron venir hoy, y vamos a repetir el operativo en un lugar que no sea el Ruca Che", en relación con la imposibilidad de algunos beneficiarios de trasladarse y en otros casos, donde ya avisaron que no pudieron concurrir por motivos de salud. Aunque el período de atención era amplio -de 8 a 17- y aún seguía ingresando gente por la tarde, el ministro señaló que era probable no alcanzar el total de 2100 beneficiarios, por lo que se iban a analizar las causas de la ausencia y si había irregularidades en aquellos que no asistieron al primer día de relevamiento.

image.png

Qué se carga y qué preguntan

La carga de datos demandaba unos 10 minutos por beneficiario. Los que concurrían debían presentar su DNI actualizado con domicilio en Neuquén capital, un certificado de ANSES que demuestre que están desempleados y la tarjeta de débito a su nombre con la que cobraban el plan social. Luego, firmaban una declaración jurada, en la que también aportaban datos de sus condiciones de vida y situación familiar, y continuaban su trámite en los camiones de BPN, ubicados a la salida del estadio.

Castelli explicó que en el proceso también les hacen algunas preguntas para conocer más sobre su perfil profesional y experiencia laboral, ya que el siguiente paso del programa apunta a vincularlos con empresas y otras entidades para que puedan dejar de depender de la asistencia del Estado y conseguir un trabajo en blanco. Sobre el nuevo subsidio que se hará desde el gobierno de la provincia, adelantó que buscarán modificar el nombre para vincularlo más hacia la empleabilidad.

SFP Actializacion usuarios de Planes sociales en Ruca Che tarjetas (20).JPG Sebastián Fariña Petersen

En diálogo con LMNeuquén y LU5, el ministro aclaró que buscan generar más transparencia después del antecedente de estafa con planes sociales que se dio en 2023, por lo que pretenden reordenar a los beneficiarios que cobraron hasta diciembre del año pasado. Por ahora, no se conoce cómo será la nueva versión de los aportes o cuáles serán los montos que se depositarán en las cuentas de los beneficiarios, en un contexto atravesado por una inflación cada vez más acelerada.

Luciana Ortiz Luna, secretaria de Gestión de Riesgos y Emergencias, explicó a LMNeuquén que se formaron filas desde la noche anterior, y solicitó que en los próximos días solo acudan a partir de las 8 de la mañana, ya que el trámite es ágil y no hace falta garantizarse un lugar. Informó que se notó la presencia de personas en estado de vulnerabilidad y que unos 7 tuvieron que ser asistidas. Por eso, recomendaron llevar agua para mantenerse hidratados y, en caso de tomar medicación, llevar anotado el nombre del medicamento para facilitar la tarea del personal del SIEN.

Ortiz Luna y Giusti en el Ruca Che.mp4

Cómo funciona el relevamiento

A saber, todos los beneficiarios que cobraron este plan se tienen que presentar este lunes 15 de enero en el Estadio Ruca Che de la capital neuquina. El relevamiento se extenderá hasta el viernes 19; y la atención será desde las 8 hasta las 17 horas.

Los requisitos para la presentación son: llevar DNI que acredite domicilio en la ciudad de Neuquén, certificación negativa de la ANSES (actualizada e impresa), y la tarjeta de débito asignada para el cobro del programa.

SFP Actializacion usuarios de Planes sociales en Ruca Che tarjetas (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

El cronograma estipula convocatorias, según su terminación de DNI. El lunes 15 deberán presentarse los DNI finalizados en los números 0 y 1; el martes, 2 y 3; miércoles, 4 y 5; jueves, 6 y 7; mientras que el viernes será para los terminados en 8 y 9.

Por ahora, el operativo es exclusivo para Neuquén capital, pero se espera que continúe luego por las ciudades de Centenario y Plottier, donde se concentra el grueso de los beneficiarios de planes sociales. Según los datos calculados por el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral de la provincia, en total son 22 mil las personas que deben asistir al relevamiento, porque cobraron el beneficio en diciembre de 2023.