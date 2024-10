Rescataron a un grupo de motoqueros de Neuquén que quedaron varados en la cordillera

Los viajeros viajaban por una ruta en la que el tránsito no está permitido. Trabajaron en conjunto la Policía, Bomberos y Defensa Civil de Pehuenia-Moquehue.

Pese a que se comenzó a trabajar de inmediato para ir a rescatar a las personas afectadas, hasta ese momento no se sabía con certeza cuantas eran y si viajaban con algún vehículo grande acompañándolos, algo que suele ser habitual en la mayoría de los casos. "Se organizó el Comité de Emergencias y emprendimos camino. Llegando a Moquehue nos dieron aviso que eran ocho personas que andaban en una moto cada uno. No sabían a qué altura se habían quedado porque no conocían la zona. Solamente podía precisar que había mucha nieve, que estaban todos mojados, porque se habían quedado temprano y que estaban pasando frío", contó.