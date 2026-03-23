Residencias de Salud 2026: cómo inscribirse al examen provincial por especialidad

La inscripción se realizará a través de un formulario que será publicado en las fechas correspondientes en la página de Residencias.

El 17 de marzo comienza el cronograma de inscripción a las Residencias de Salud con examen provincial y ya está disponible toda la información necesaria para quienes quieran acceder a una formación de postgrado .

Las residencias entre las que podrán elegir son Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria, Arquitectura, Kinesiología, Epidemiología, Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental (RISAM), Odontología y Nutrición.

Las residencias de salud son una política de Estado en la Provincia del Neuquén, las cuales, según afirmaron oficialmente, se han fortalecido recientemente a través de la Ley 3438 que mejora las condiciones laborales y de formación.

La inscripción se realizará a través de un formulario que será publicado en las fechas correspondientes en la página de Residencias, al que se deberá adjuntar la documentación digitalizada requerida en un único archivo PDF identificado con el apellido del/la postulante. La ausencia o falta de documentación requerida será motivo para no acceder a la inscripción.

Residencias médicas..jpg En cambio en las residencias médicas implementado por el Ministerio de Salud de la Nación tiene como objetivo poner en valor la formación nacional.

El cronograma de inscripción

El cronograma de inscripción es: Medicina, Enfermería, Bioquímica, Farmacia, Ingeniería Hospitalaria y Arquitectura, del 25 de marzo al 5 de abril; Kinesiología, el 8 de abril; Epidemiología, el 9 de abril; RISAM, el 13 de abril; Odontología, el 15 de abril; y Nutrición, el 16 de abril.

La convocatoria está dirigida a profesionales de la salud que quieran acceder a una formación de posgrado, que articula los conocimientos con una práctica intensiva en escenarios de trabajo, estableciéndose como el sistema de formación por excelencia.

Experiencia directa y práctica supervisada

Permite aprender a través de la experiencia directa y la práctica supervisada, accediendo a instancias de práctica real, muchas veces ausentes durante la formación de grado, y resultando en competencias profesionales superadoras para la calidad de atención que se brindará al finalizar la residencia.

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Por consultas, los interesados pueden comunicarse al WhatsApp (+54 9 299-5550283) o al correo electrónico: [email protected].

Cabe agregar que el encuentro virtual pre-examen obligatorio para postulantes será el 29 de abril 10, 12 y 14 hs, mientras que el examen virtual se realizará el 4 de mayo. Las entrevistas comenzarán a partir del 11 de mayo y el inicio de las residencias será el 3 de agosto.

Sobre la Ley 3438

Con el objetivo de responder a un problema histórico y fortalecer las residencias del Sistema Público de Salud neuquino con una propuesta que mejore las condiciones laborales y de formación, el gobernador Rolando Figueroa impulsó en 2024 la Ley 3438, que actualmente se encuentra reglamentada.

La normativa fortalece las condiciones laborales y el trayecto formativo mediante una mejora económica para residentes a través de incentivos geográficos y por especialidades críticas; la reducción de la carga horaria semanal máxima, incluida la actividad de guardia; guardias con una duración máxima de 12 horas de guardia activa (antes eran 24 horas); adicional de guardias de formación (antes no eran pagas); ampliación de equipos docentes para garantizar la calidad de la formación, estableciendo horario protegido para la función y mejora en la bonificación.