Revelador informe del empleo en la ciudad de Neuquén: los números que justifican capacitarse para encontrar trabajo

A todo esto, hay empresas que se muestran interesadas en firmar convenios para dar empleo a beneficiarios del programa que se hayan capacitado. Los capacitadores aseguran que la mayoría de quienes no son contratados no se quedan de brazos cruzados: se largan a trabajar por cuenta propia y hay quienes, más audaces, con las herramientas adquiridas, crean sus PyMES en el mundo laboral.

Capacitaciones Neuquén.jpg Las capacitaciones de la Municipalidad de Neuquén fortalecen el perfil de las personas que buscan empleo.

El informe arroja un dato curioso: las mujeres predominan a la hora de capacitarse laboralmente, desde 2019 a la fecha lo han hecho 20.367 contra 16.859 varones. Esta asimetría se ha mantenido a lo largo de los años. En el periodo 2019 a 2023 fueron 12.252 contra 10.437 y en 2024, 8006 versus 6288. Se rompe en lo que va de 2025, 109 mujeres contra 134, pero como falta mucho para que termine el calendario no se puede sacar aún una conclusión.

Empleo: datos de varones y mujeres

“Desde 2019 a la actualidad -insistió Manzur- hemos desarrollado una estrategia sostenida de formación transversal, enfocada en brindar oportunidades de capacitación alineadas con las demandas del mercado laboral y los sectores productivos más dinámicos”.

Esto nació en el inicio de la gestión del intendente Gaido bajo la órbita de la ahora Jefa de Gabinete María Pasqualini -quien continúa como responsable del funcionamiento del programa- con el propósito de que bajen los indicadores de desempleo en la ciudad, mediante la capacitación laboral. Una rama se llama “Yo me Capacito”, orientada a los oficios, la otra se inclina a la prestación de servicios, como peluquería y barbería.

A Manzur le cuesta decidir cuáles son las capacitaciones más buscadas, pero luego de meditarlo bastante tiempo se decide por las de soldadura, construcción en seco, mozo y ayudante de cocina. “Toda la parte de durlock tiene muchísima salida laboral, también la de MDF y de carpintería metálica para muebles combinados de hierro y madera”, abundó.

“El enfoque se orienta a fortalecer las competencias de la ciudadanía en general, con prioridad en personas mayores de 18 años, desempleadas y en situación de vulnerabilidad, promoviendo a su vez la paridad de género como principio rector”, apuntó a su vez Morena Traversi, subsecretaria de Coordinación de la Jefatura de Gabinete.

La clave del éxito -aseguró- es que el programa no quedó congelado en el tiempo, sino que se alinea con las demandas del mercado laboral y los sectores productivos más dinámicos de la ciudad de Neuquén.

A todo esto, Manzur habló del Programa Anual para Emprendedores Neuquinos (PAEN) que la subsecretaría de Capacitación lleva adelante en conjunto con la feria municipal Neuquén Emprende: “Los capacitamos en todo lo que tiene que ver desde el inicio de un negocio a lo que denominamos de la idea a la acción, de cómo llevarlo adelante y mejorarlo, y lograr que esos emprendimientos se transformen en un negocio que genere también más empleo, lo cual hemos logrado exitosamente”.

Ignacio Manzur.jpg Innacio Manzur, subsecretario de Capacitación de la Municipalidad de Neuquén.

“El año pasado terminamos con más de 14 mil personas capacitadas y la idea de este año es duplicar el número, llegar a 28 mil. Además, teniendo en cuenta el avance de la ciudad y el desarrollo en turismo, estamos apostando en capacitación en gastronomía con cocina, cursos de mozo y de ayudante de cocina, y mucama de hotelería”, sostuvo.

Testimonios

Para finalizar, tres testimonios dan cuenta de la importancia que dan los beneficiarios a la formación laboral que brinda la Municipalidad:

• “Sinceramente, este curso me cambió la vida. Gracias a la capacitación que brinda la Municipalidad, hoy estoy trabajando en un café muy reconocido de la ciudad. Fue una formación que me dio herramientas concretas, pero también confianza en mí misma. Estoy profundamente agradecida por esta oportunidad que me ayudó a crecer y encontrar un nuevo camino”. — Naiara (CURSO DE MOZO / CAMARERO DE SALÓN)

• "Tenía muchas ganas de emprender, pero no sabía por dónde empezar. El programa me dio claridad, orden y sobre todo confianza para avanzar con mi proyecto. Me sentí acompañada desde el primer día, y eso hizo una gran diferencia. Es una iniciativa muy valiosa para quienes apostamos por crecer desde lo local”. — Susana (PROGRAMA ANUAL DE EMPRENDEDORES NEUQUINOS – PAEN)

• "Fue una experiencia muy enriquecedora. Aprendí muchísimo y me abrió nuevas puertas. Estoy muy agradecido a la subsecretaría de Capacitación por brindar estas oportunidades, que no solo enseñan, sino que también motivan. Estos cursos son fundamentales para quienes buscamos nuevas herramientas para salir adelante". — Guillermo (CURSO SERVICIO A MESA)