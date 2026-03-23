Mujeres de diferentes ciudades competieron para ver quien hacía el asado más sabroso. Participantes se fueron felices con los sorteos de autos y motos.

Rincón de los Sauces celebró el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo

Durante el fin de semana, la localidad de Rincón de los Sauces fue escenario de una nueva edición del Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta , una propuesta que ya se consolida en el calendario regional por su fuerte impronta cultural, gastronómica y turística.

La tercera edición reunió a participantes de distintas localidades de la provincia y de la región, en un evento que no solo puso en valor la tradición del asado de chivo, sino también el rol de las mujeres en una práctica históricamente asociada a los varones.

El encuentro se desarrolló a lo largo de dos jornadas intensas. El sábado 21 estuvo marcado por la apertura oficial y una serie de actividades preparatorias. Desde temprano, comenzaron a llegar las asadoras que participarían de la competencia central, quienes fueron recibidas por la organización y acreditadas en el predio.

Rincón de los Sauces celebró el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta La intendenta de Rincón de los Sauces, Norma Sepúlveda, junto a participantes.

Uno de los momentos destacados de la jornada fue la masterclass a cargo del chef Valentín Galdón Ritvo, quien compartió técnicas, secretos y recomendaciones para lograr una cocción óptima del chivo, uno de los platos más representativos de la gastronomía patagónica.

Una fiesta familiar

Durante la tarde y la noche, el evento se trasladó también al paseo de artesanos y emprendedores, donde vecinos y visitantes pudieron recorrer puestos con productos regionales, propuestas gastronómicas y elaboraciones locales.

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A esto se sumaron espectáculos de artistas y academias de danza de la zona, que aportaron un marco festivo y familiar. El cierre artístico de la jornada estuvo a cargo de Ángela Leiva, quien convocó a una gran cantidad de público.

Rincón de los Sauces celebró el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta

Sorteo

El sábado también incluyó importantes sorteos que generaron expectativa entre los asistentes. Un automóvil Toyota Yaris fue ganado por Damián Uribe, mientras que una moto 150cc quedó en manos de Alejandra Sosa, en una iniciativa que aportó un atractivo adicional a la propuesta.

El domingo 22 fue el turno de la competencia, eje central del encuentro. Desde las primeras horas de la mañana, las participantes encendieron sus fuegos y comenzaron el proceso de cocción en las parcelas asignadas.

Rincón de los Sauces celebró el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta

La evaluación estuvo a cargo de un jurado integrado por especialistas y referentes gastronómicos: Jorgelina Esper, Claudio Abraham, Valentín Galdón Ritvo, Andrea Garrido, Nora Quiroz y Ramón Vázquez, quienes tuvieron la tarea de analizar cada preparación en base a criterios como técnica, sabor, presentación y respeto por la tradición.

Tras varias horas de trabajo y expectativa, se dieron a conocer los resultados. El primer puesto fue para Luciana Diez y Valeria Reta, representantes de Rincón de los Sauces, quienes se destacaron por la calidad de su preparación.

El segundo lugar quedó en manos de Virginia Rojas, de Añelo, mientras que el tercer puesto fue para Carolina Maya y Cristina Maya, provenientes de 25 de Mayo.

Rincón de los Sauces celebró el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta

Además, se entregaron menciones especiales que reconocieron distintos aspectos del desempeño de las participantes. En la categoría “Mayor recorrido” fueron distinguidas Mariela Altamiranda y Herminia Neira, de Junín de los Andes.

El reconocimiento “Revelación” fue para Angélica Contreras y Camila López, de El Carmen de Huinganco, mientras que la mención “Guardiana de la tradición” recayó en Elsa Painemil y Luna Tolaba, de Añelo.

Rincón de los Sauces celebró el 3° Encuentro de Mujeres Asadoras de Chivo en Vaca Muerta

Por su parte, Victorina Flores y Soledad Guzmán, también de Añelo, fueron premiadas por su técnica de asado.

La jornada del domingo también incluyó un nuevo sorteo, en este caso de una camioneta Toyota Hilux, cuyo ganador fue Gustavo Parra, lo que sumó un condimento extra a una jornada ya cargada de emoción.

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El cierre del evento volvió a combinar música y celebración, con la presentación del artista regional Christian Herrera, quien puso el broche final a una edición que convocó a una importante cantidad de público.