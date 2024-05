Rolando Figueroa aseguró que su gobierno no tomará más deuda

La agenda incluyó un encuentro con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman y la subsecretaria de Coordinación Fiscal Provincial, Valeria Sánchez. Allí se avanzó en la documentación que requiere Nación para la toma del financiamiento.

Ousset- funcionarios- Provincia-2.jpg

“En lo que es estrictamente financiero, o sea, si uno analiza el déficit, no, no vamos a necesitar tomar más deuda”, indicó Figueroa ante una consulta de LMN.

Explicó que el Ejecutivo pagó 70.000 millones de pesos, es decir, 70 millones de dólares, por vencimientos el mes pasado y que lo hizo con fondos corrientes que surgieron de un ahorro del gasto.

“La deuda pública consolidada de la provincia de Neuquén es poca en función de los ingresos que tiene, pero tiene un problema financiero porque es muy estrecha la relación de los gastos versus los ingresos, entonces por eso había que bajar los gastos e ir subiendo los ingresos”, sostuvo.

No obstante, reconoció que en obra pública hacen falta “dos presupuestos provinciales”, que son alrededor de 4.000 millones de dólares” y que se buscará “financiamiento barato” para poder ir afrontando esto. “El tema es no buscar financiamiento para pagar gastos corrientes, eso no va a ocurrir y no está ocurriendo de hecho”, aclaró.

Vencimiento y recursos

El mandatario neuquino precisó que existen “grandes vencimientos” a cancelar hasta 2026, que representan el 60% de la deuda pública sobre un total de 1.135 millones de dólares, con 340 millones que vencen este año, otros 340 el año que viene.

Dijo que lo que se buscó fue obtener un préstamo que dé tres o cuatro años de gracia para “encajar los pagos una vez que nosotros soportemos la mayor cantidad de vencimiento. Y, a su vez, cuando el fenómeno que nosotros estamos viviendo, de poder monetizar nuestro subsuelo, genere mayor cantidad de recursos, después no pagar no sólo parte de esa deuda, sino hacer la nueva obra pública que va a ir demandando a la sociedad”.

En esa línea, y respecto a la generación de más recursos, Figueroa dijo que la provincia proyecta para este año, y de hecho ya está sucediendo, contar con un 70 por ciento de ingresos propios (por recaudación local de impuestos y regalías) y que ese porcentaje para el 2025 ascienda al 78, con lo cual el estado provincial dependerá cada vez menos de los envíos del gobierno nacional, vía coparticipación u otras transferencias.