Rolando Figueroa: "En esta provincia no se van a tolerar actos de corrupción y menos de un gobernante"

Se mostró a favor de “administrar los recursos de manera eficiente, no se puede gastar más de lo que entra, no se puede gastar en cosas que no son necesarias, no se pueden hacer gastos superfluos”, dijo y enfatizó: “Y menos aún en esta provincia se va a tolerar un hecho o un acto de corrupción que realice cualquier ciudadano y, menos aún, uno de los gobernantes”.