Rolando Figueroa, Javier Milei y el MPN: la disputa silenciosa por el poder en Neuquén

Sin embargo, en los distritos municipales los cambios aún no llegaron con la misma profundidad. Exceptuando a Chos Malal, los líderes de las principales municipalidades cabeceras de la provincia, Neuquén, Zapala y San Martín de los Andes, comparten varias características en común.

En los tres casos, los intendentes Mariano Gaido, Carlos Koopman y Carlos Saloniti tienen sangre azul del MPN de Jorge Sapag corriendo por sus venas, y también, en todos los casos, los mandatarios transcurren su segundo y por lo tanto último mandato a cargo de los municipios. La última pero no menos importante coincidencia, es que todos ellos ahora sostienen excelentes relaciones con el gobernador Rolando Figueroa, quien hasta hace poco representaba oposición electoral al MPN.

Los candidatos de Figueroa

En el 2027, Figueroa intentará imponer a sus propios candidatos en todos los municipios y sin dudas, el MPN no presentará oposición, al contrario, intentará incorporarse al espacio de La Neuquinidad. El MPN intentará obtener la mayor cantidad de postulantes a intendente y concejales posibles, aun sabiendo que los primeros lugares se encuentran naturalmente reservados para los referentes de confianza del mandatario provincial.

En este contexto, las elecciones a legisladores nacionales del 2025 serán una oportunidad para los últimos liderazgos territoriales que el MPN aún conserva, de demostrar lealtad a la nueva conducción provincial y juntos enfrentar a la opción electoral que Javier Milei presentará en Neuquén.

Hay que resaltar que si bien Milei intentará obtener la mayor cantidad de bancas legislativas provenientes de Neuquén, no por ello, buscará confrontar directamente con Figueroa, quien se ha mostrado como un gobernador dialoguista, pero sobre todo, por ser éste una pieza clave en el sostén de los equilibrios necesarios para garantizar el desarrollo productivo de Vaca Muerta, de quien hoy el presidente libertario depende -y en gran medida- para sostener el endeble superávit comercial y fiscal de su gobierno.

Nadia Márquez versus Mariano Gaido

A pesar de que Milei y Figueroa intentan no romper con una relación de mutuo beneficio mientras apuntalan sus respectivas gestiones, sería impensada una campaña a diputados y senadores nacionales en Neuquén, sin picantes duelos verbales.

Ese componente de confrontación obligada estaría cubierto mediante el duelo mediático que la principal representante de los libertarios en Neuquén, la diputada nacional Nadia Márquez y Gaido, ahora aliado a Figueroa, sostienen desde hace un tiempo.

Márquez cuestiona abiertamente la falta de transparencia en la gestión de Gaido señalando irregularidades en la adquisición de macetas durante su administración y en la distribución de planes sociales cuando el actual intendente se desempeñaba como Ministro de Desarrollo Social.

Además, la diputada libertaria sostiene que las denuncias penales impulsadas por Mariano Mansilla, que intentan vincularla con los actos de corrupción de la destituida vicegobernadora Gloria Ruiz, no son más que una maniobra orquestada por Gaido para desacreditarla políticamente.

Aunque Gaido evita confrontar directamente con Nadia Márquez, es el único dirigente de peso en Neuquén que se atreve a cuestionar las políticas de Milei. En la apertura de sesiones del Concejo Deliberante, no dudó en marcar diferencias con el gobierno nacional, reclamando el pago de una deuda de 43 mil millones de pesos por contratos incumplidos, un gesto que lo posiciona como la voz crítica más fuerte dentro del oficialismo provincial.

María Isabel Sánchez

El choque entre Gaido y Milei también se trasladó al plano mediático con la Fiesta de la Confluencia como eje de disputa. Fiel a su estilo, el presidente reposteó en redes sociales una publicación que decía: "Parece que en Neuquén sobra guita para la joda", en alusión al evento. La respuesta del intendente no se hizo esperar: invitó públicamente a Milei a visitar la ciudad y lanzó una ofensiva mediática para reafirmar que Neuquén capital mantiene superávit fiscal, buscando desmentir la narrativa libertaria sobre un supuesto despilfarro de fondos.

¿A quién votan los opositores cuando no hay oposición?

Una variable que impactará tanto a Milei como a Figueroa es la transformación del voto opositor. En 2023, una gran parte del electorado no votó estrictamente a favor de Figueroa, Milei o sus respectivos espacios, sino en contra del MPN, el kirchnerismo y la "casta política". Mientras que un sector de esos votantes seguirá siendo opositor por definición, muchos otros podrían reconsiderar su postura si perciben que las nuevas gestiones responden a sus expectativas. Lo que comenzó como un voto castigo podría, con el tiempo, convertirse en respaldo.

El desempeño de los libertarios en Neuquén estará atado al destino de la gestión de Milei. A pesar del cripto gate, la polémica designación de Lijo y una economía que aún no muestra el repunte prometido, el Presidente mantiene una imagen positiva elevada, sustentada en dos pilares clave: su lucha contra la inflación y su discurso de mano dura contra la inseguridad. Estos factores garantizan a La Libertad Avanza en Neuquén, y a sus principales referentes, Nadia Márquez y David Schlereth, un punto de partida sólido de cara a las elecciones.

El gran desafío para los dirigentes libertarios en Neuquén será capitalizar la imagen positiva de Milei y trasladarla a sus propias figuras en el ámbito local. Para ello, deberán construir un mensaje que los vincule directamente con el liderazgo del presidente, evitando quedar a la sombra de su figura. Este proceso exigirá una estrategia de marketing electoral cuidadosamente diseñada para reforzar su identidad política sin depender exclusivamente del arrastre nacional.

Por su parte, la gestión de Figueroa también parte con una base sólida de cara al calendario electoral, habiendo logrado alinear a gran parte de la dirigencia provincial bajo su liderazgo. Su desafío será consolidar el espíritu provincialista que viene promoviendo, al tiempo que busca atraer a los votantes que simpatizan con Milei, pero que también valoran un Estado presente, siempre que funcione con eficiencia y transparencia.

El 2025 marcará el inicio de una transición clave en la política neuquina: los intendentes que alguna vez fueron el bastión del MPN enfrentarán el dilema de adaptarse o quedar fuera de juego en un esquema donde la neuquinidad y el mileísmo definen la agenda. Con un peronismo/kirchnerismo que aún no muestra signos vitales luego de la dura derrota de Sergio Massa, la verdadera incógnita no será quién gana, sino cómo se redistribuye el poder en un Neuquén que ya no responde a las viejas reglas del juego.