Rolando Figueroa: "La salud es una de las prioridades de esta gestión"

SFP Gobernador figueroa entrega ambulancias (10).JPG Sebastián Fariña Petersen

Figueroa consideró que al sistema de salud neuquino “le hace falta mucha infraestructura, mucha inversión y reestructurar algunos números para que resulte más adecuada la administración”. Señaló que en materia de infraestructura están "muy atrasados", pero dijo que se está llevando adelante todo con un plan, viendo las necesidades que tiene cada una de las regiones y fortaleciendo en base a las estadísticas que tenemos”.

Destacó que las inversiones públicas no se realizan “en función de un reclamo que pueda llegar a existir, sino que responden a un plan que requiere planificación y requiere volcar los recursos donde efectivamente se necesitan”.

Crecimiento de Neuquén

“Los neuquinos estamos creciendo en un año en población lo que Europa crece en 20”, aseguró el gobernador y expresó que ese crecimiento demográfico se suma a “una carencia de infraestructura importante” por inversiones que no se concretaron en los últimos años.

SFP Gobernador figueroa entrega ambulancias (15).JPG Sebastián Fariña Petersen

Figueroa explicó que “cada una de las acciones que llevamos adelante para mejorar la salud no tienen un efecto inmediato en los índices” y agregó que “una buena decisión que podamos llevar adelante seguramente va a influir dentro de algunos años. Entonces, todos estos ratios que estamos viviendo ahora forman parte de una desinversión pública que vino en los años anteriores, pero creemos que los vamos a mejorar con el transcurrir del tiempo”.

En el caso de Neuquén capital, indicó que la entrega de las ambulancias para los hospitales Heller y Castro Rendón forman parte de un trabajo conjunto con el intendente Mariano Gaido para posibilitar el “traslado cada vez más rápido con las distintas avenidas que se están construyendo”. “Es un plan integral que venimos desarrollando en silencio, pero con mucha dedicación”, aseguró.

Dijo que en las ciudades de Senillosa, San Martín de los Andes y Plottier las nuevas unidades “eran muy necesitadas” y recordó que en Centenario meses atrás una ambulancia sufrió “un accidente que dolió mucho en la familia de la salud pública”. También manifestó su “apoyo y cariño” a toda la familia de la salud pública neuquina, porque “hemos tenido hechos y accidentes muy desafortunados y muy dolorosos”.

SFP Gobernador figueroa entrega ambulancias (6).JPG Sebastián Fariña Petersen

Por otra parte, informó que se están realizando inversiones relevantes en el hospital Norpatagónico. “Creíamos que era importante poder realizarlo en etapas, entonces estamos realizando una primera etapa para poder culminarlo y utilizarlo cuanto antes”, dijo Figueroa y agregó que después se proseguirá con las fases siguientes.

“El hospital Norpatagónico forma parte de las inversiones públicas que hay que llevar adelante, pero no debemos olvidarnos de los centros asistenciales de los barrios, mejorar los turnos y la posibilidad de que el vecino tenga una mejor salud”, concluyó.

Por su parte, el ministro de Salud, Martín Regueiro manifestó que “cada vez que entregamos una ambulancia es dar una respuesta comunitaria, pero también es dar una herramienta de trabajo a cada uno de los miembros del equipo”. Además, informó que ya se entregaron más de 40 vehículos para el sector durante la gestión de gobierno.

Indicó que la entrega de las seis ambulancias “no es solamente reponer, sino también es ir cumpliendo hitos de lo que fuimos diciendo que íbamos a hacer”. “Esta lógica de ordenar para redistribuir nos permite poner en valor e ir entregando” los vehículos a los distintos establecimientos, añadió.

SFP Gobernador figueroa entrega ambulancias (12).JPG Sebastián Fariña Petersen

Destacó que uno de los vehículos que se entregó hoy se destina al hospital de Centenario y recordó que “hace poco tuvimos un accidente con una ambulancia que era bastante nueva del hospital. Reponer esa ambulancia es dar respuesta lo más rápido posible”.

En el caso de San Martín de los Andes, dijo que la nueva ambulancia “nos permite trasladar y derivar pacientes”. “También entregamos a Senillosa, Plottier, al hospital Castro Rendón y al Heller”, señaló y agregó que “cada uno de nuestros hospitales tiene una dinámica y una forma de trabajar distintas”.

Finalmente, el ministro Jefe de Gabinete, Juan Luis ‘Pepé’ Ousset expresó que “hoy es un día importante para el sistema de salud” y que para el gabinete representa “seguir dando muestras de cuál es la indicación del gobernador y cuál es el modelo de gestión que llevamos adelante, que es ordenar para redistribuir”.

“Esto no es simplemente un lema, no es un relato, es poner en hechos lo que significa dejar de destinar recursos a gastos que no tienen nada que ver con mejorar la vida de la gente y orientarlos hacia dónde tienen que ir: Salud, Seguridad, Educación y fortalecer las regiones”, aseveró el Jefe de Gabinete.

SFP Gobernador figueroa entrega ambulancias (13).JPG Sebastián Fariña Petersen

“Apenas asumimos, el gobernador nos pidió que hagamos las cosas con seriedad, responsabilidad y esencialmente pensando en la gente”, dijo Ousset y consideró que “defender nuestro sistema de salud es defender la neuquinidad y ese es otro de los grandes baluartes que tiene nuestra gestión de gobierno”.

Por último, el ministro recalcó que “vamos a seguir llevando adelante estas acciones porque es lo que nos pidió el gobernador y lo que nos pidió la ciudadanía, que nos eligió para llevar adelante un cambio en la gestión de las políticas públicas. Eso es lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer”.

El gobernador encabezó el acto acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza; el ministro de Seguridad, Matías Nicolini; la secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos, Luciana Ortiz Luna; los intendentes de Neuquén capital, Mariano Gaido, de Plottier, Luis Bertolini, de San Martín de los Andes, Carlos Saloniti, de Senillosa, Lucas Páez, y de Centenario, Esteban Cimolai; legisladores provinciales, directores de hospitales y otros integrantes del ministerio de Salud.