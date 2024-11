Rolando Figueroa, sin mencionar a Gloria Ruiz: "El que no trabaja en equipo, debe salirse"

Pese a que no la nombró puntualmente a Ruiz, el gobernador dijo en su discurso que no puede haber personas que vayan en otra dirección, de una gestión de gobierno.

“El equipo es pensar en el otro, ver cómo nos complementamos, cómo trabajamos juntos. No pensar en uno mismo. Y creo que esa fuerza de equipo es lo que lo hace diferente”, indicó el mandatario provincial.

"No puede haber gente que diga 'vamos para allá', y haya uno que va para otro lado. No, ese que va para otro lado tiene que salir" - Rolando Figueroa

El gobernador viene sosteniendo que trazó un rumbo en la gestión de gobierno, basado en la austeridad y la transparencia. Y en el discurso de esta mañana dio a entender que hay personas que se salieron de esa dinámica. Por caso, la vicegobernadora.

Rolando Figueroa: todos en el mismo barco

“Es saber que todos queremos trabajar en dirección. No puede haber gente que diga 'vamos para allá', y haya uno que va para otro lado. No, ese que va para otro lado tiene que salir”, indicó Figueroa, en referencia a los actores que o se adaptan a los lineamientos de la gestión.

Sostuvo que las personas que no trabajan en equipo “están entorpeciendo, ya hay una directriz a donde se debe ir. Y creo que esto sirve para todos los aspectos de la vida también. El trabajar en equipo es todo. Y nos cuidamos la espalda entre todos. Y el que en realidad no está jugando en equipo, seguramente el resto del equipo lo va a detectar rápidamente”, criticó.

El rol de Pablo Ruiz en Casa de las Leyes

Pablo Ruiz, hermano de la vicegobernadora Gloria Ruiz, asumió desde el inicio de esta gestión política como el coordinador general de la Casa de las Leyes. Desde allí realiza diferentes actividades para promover la cultura y la identidad neuquina.

El Complejo de la Casa de las Leyes es un lugar que genera actividades abiertas a la ciudadanía como presentaciones de libros, charlas, y actividades musicales.

Funciona en el antiguo edificio legislativo de la calle Olascoaga 560 y cuanta con un paseo histórico y espacio cultural remodelado, donde se pueden hacer presentaciones al aire libre y también en su interior.

Ruiz tenía a cargo la organización de actividades socio-culturales, formativas, artísticas y de lectura, que convocaban a diferentes vecinos, artistas y comunidades educativas para darle tiempo a la cultura.

También desde ese espacio se organizaban eventos culturales en barrios, clubes e instituciones a los que Ruiz asistía o colaboraba con la organización y también con la disposición de fondos.

Desde que asumió en este cargo, que tiene mucha relación con vecinos ocupados de la cultura de los distintos barrios de la provincia, fueron muchas veces las que se vio a los hermanos juntos.

Es habitual también que Pablo esté presente en las actividades que conduce su hermana fuera y dentro de la Legislatura.