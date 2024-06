Rolando Figueroa respaldó la "valentía" de los intendentes por cobrar la Tasa Vial

En este caso, sin nombrarlos, a Mariano Gaido de Neuquén capital y Esteban Cimolai de Centenario. En San Martín de los Andes, Carlos Saloniti aplicó la tasa vial, con una fuerte resistencia empresarial.

estacion de servicio generica combustible nafta surtidores El cobro de la tasa vial será de un 4,5% más sobre el valor neto de un litro de nafta. Sin los impuestos nacionales. Rolando Figuieroa se refirió al cobro de la tasa y los intendentes.

Rolando Figueroa: "La Tasa Vial es municipal"

“Cada municipio es libre de hacerlo, es un tema municipal la tasa vial. Los municipios están desfinanciados con los fondos para el transporte y hoy se está volcando ese fondo a la capital federal”, dijo Figueroa, en declaraciones a la prensa. Y acotó: “¿Qué van a hacer los intendentes si no tienen ese fondo? De alguna forma tenemos que tener el transporte”.

El mandatario provincial apeló a una metáfora futbolera, sobre el acompañamiento en esta etapa de gestión donde los municipios, debido a las restricciones de fondos nacionales, están tomando “medidas antipáticas”.

El incremento de estos días por la Tasa Vial podría rondar en 1.250 pesos más por cada tanque lleno de nafta súper.

En este sentido, llamó a “ponerse la camiseta y jugar el partido”. “Están invitados todos y la verdad es que todos se pueden poner la camiseta y es como en la vida, el que no se pone la camiseta no la juega. En la vida es lindo jugar el partido, disfrutarlo y aprender incluso de los goles que nos hacen, buscar la pelota a la red, agachar la cabeza y seguir jugando”, expresó el gobernador.

Figueroa celebró la actitud valiente de los intendentes, quienes se animaron a dar un paso al frente e implementar el cobro de la tasa vial, pese a las resistencias de los comerciantes y entidades empresariales de Neuquén. Y también de la gente, que sentirá otro impacto en el bolsillo.

“Siempre pasa con algunas medidas, para quedar bien solo con la gente, pero no tiene nada que ver con la buena administración de los recursos públicos”, indicó.

“Por eso cada vez que un intendente, con valentía, enfrenta los problemas, siendo claros hacia la ciudadanía los acompañamos. Los municipios han avanzado en este camino, para poder financiar todo esto en un concepto claramente tributario vinculado hacia una provisión de un bienestar hacia los vecinos, de cada una de las comunidades”, concluyó.

Tasa Vial: ¿A cuánto se va la nafta?

El cálculo del aumento por la tasa vial se hace sobre un litro neto, sin los impuestos nacionales. Es decir, si actualmente el litro de nafta súper sin impuestos está en 572 pesos, el incremento del 4,5% lo llevaría a 592 pesos. Implica que se pagarán 25 pesos más por litro de nafta.

Para hacer un cálculo promedio, en un vehículo chico, el incremento de estos días por la tasa vial podría rondar en 1.250 pesos por cada tanque.