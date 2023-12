Rolando Figueroa se reunió con Marcelo Rucci y el futuro presidente de YPF

"La intención es trabajar todos en conjunto para que el sueño de Vaca Muerta sea realidad", dijo Rucci después del encuentro y agregó que apuntan a desarrollar las inversiones, pero siempre respetando a los trabajadores. "Cuando abrimos el diario y vemos que hay récord de producción, eso tiene que ver con el esfuerzo que hacen los trabajadores", agregó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/Rolo_Figueroa/status/1730984017296556441&partner=&hide_thread=false Recibimos a Horacio Marín, acompañado por @MarceloRucciNqn, Guillermo Pereyra y miembros del @sindpetroleros; para conocer los objetivos de la nueva conducción de @YPFoficial para la cuenca neuquina.#VacaMuerta es una oportunidad para el país y debemos garantizar su desarrollo. pic.twitter.com/RWK69f3Dqb — Rolo Figueroa (@Rolo_Figueroa) December 2, 2023

Aunque se trató de una charla informal, Rucci destacó la presencia y el interés de Marín en la cuenca neuquina y el rol de Vaca Muerta a futuro. "Quedamos en tener próximas reuniones una vez que él asuma, hay que mejorar en todo sentido y tenemos que ser parte para que ésto sea posible. Está la posibilidad de diálogo, de poder intercambiar ideas, posicionar ideas porque todos queremos sumar", agregó.

Además, se refirió a la importancia de fortalecer la explotación convencional de los hidrocarburos, para acompañar el crecimiento acelerado que tuvieron los no convencionales. "Hay que tratar de que lo convencional tome fuerza y cómo trabajar en conjunto para que eso sea posible. Lo no convencional siga fluyendo en la medida que lo está haciendo pero no abandonar lo que es convencional porque tenemos muchas áreas y con inversiones tenemos la posibilidad de levantarlo", aseguró Rucci.

"Marín sabe que hemos venido trabajando y dando pasos en la industria con la capacidad del diálogo para dar avances que sean buenos para las empresas pero también para los trabajadores", agregó sobre el rol del sindicato. Y cerró: "Sabemos que esto no se va a arreglar de la noche a la mañana pero queremos que nuestra gente esté protegida y que no pierda poder adquisitivo, lo llevamos cerquita con cláusulas de revisión".