Rolando Figueroa y los cambios que se vienen en su gabinete: ¿Qué mujer se incorporará?

Figueroa dijo en su exposición ante la prensa que en el Ministerio de Infraestructura se nombrará un funcionario pero otras voces dentro del Gobierno aseguran que esto no sucederá. Tiempo atrás, cuando se anunció la creación de esta cartera, se mencionó la posibilidad de que ese lugar fuera ocupado por el titular de CALF, Marcelo Severini, algo que finalmente no sucederá porque Severini no estaba dispuesto a dejar la presidencia de la cooperativa eléctrica, que era lo que el gobernador pretendía.

Lo seguro es que al quedar bajo el ala de Economía, las otras áreas que dependían de Infraestructura también lo harán, como la Secretaría de Obras Públicas a cargo de Tania Coletti, una persona de máxima confianza del gobernador neuquino.

rolando figueroa reunion gabinete neuquen

Cambios

Respecto a estos cambios dentro del gabinete, lo que trascendió en un encuentro que encabezó Figueroa en el Club Alemán, y del que participaron funcionarios y legisladores del oficialismo, es que el manejo de los recursos que se buscarán destinar a obra pública (unos mil millones dólares) tenga incidencia Hacienda. Porque, además, se explicó, habrá que hacer una doble tarea para su ejecución (donde deberán participar otros ministerios, como el de Planificación), pensando las obras nuevas y las que quedaron en stand by por el recorte de Nación y de las que se hará cargo la provincia como, por ejemplo, la de la ruta 7.

Volviendo al flamante Ministerio de Planificación, Innovación y Modernización, este tendrá, entre sus competencias, entender en la planificación estratégica del manejo del Estado y asistir al gobernador en la conducción y ejecución de la política de innovación de procesos y prácticas en el desarrollo de la gestión de la Administración centralizada y descentralizada.

Al igual que rediseñar “los procesos actualmente vigentes” en pos de mejorar la capacidad de respuesta y planificación del Estado, “desburocratizándolos”.

Figueroa advirtió hace tiempo que es preciso actualizar leyes de vieja data, como la de Obras Públicas, sancionada en la década del 70. Dijo que la gestión pública tiene que ser mucho más rápida y mencionó, a modo de ejemplo, que esa antigua normativa no contempla el efecto de la inflación, lo que generó, según su visión, que este año se perdiera mucho tiempo en la renegociación de contratos y el llamado a nuevas concesiones para obras de infraestructura.