Ruta 7: caos de tránsito por un corte camino a Vaca Muerta

"Lo que necesitamos es más personal, más móviles. Con respecto a Vaca Muerta y el tema de las chacras, los golondrinas que trabajan acá en el pueblo, esto creció. Entonces la cantidad de policías que había hace diez años o cinco años, no alcanza para la población que es hoy en día", señaló Lorena, una de las manifestantes, en diálogo con LU5. Según dijo, este martes se llevó adelante una reunión entre algunos comerciantes y autoridades municipales y policiales, pero no se brindó "ninguna respuesta concreta", por lo que decidieron agudizar el reclamo con un corte total en la ruta. El grupo de vecinos se apostó este miércoles desde las 5 de la mañana, a la altura de la picada 4.

La mujer relató que el último hecho de violencia ocurrió el pasado domingo, a tres cuadras de la comisaría. "Advertimos que había gente mirando las casas, que por favor vengan, y no vino nadie. ¿Entonces qué pasó? Le entraron a robar al vecino en una casa de familia. Le entraron por una ventana chiquita del baño, la revolvieron toda la casa , le llevaron pertenencias y no lograron llevarse más cosas porque justo llegó el dueño de la casa", contó indignada. "Es un flagelo que estamos sufriendo hace tres o cuatro años", estimó.

san patricio del chañar.png El puesto donde estaban los jóvenes se ubica en la picada cuatro y Ruta 7.

La mujer dijo que el problema principal es la falta de personal policial, situación que dificulta incluso hacer la denuncia. "Se viene prometiendo siempre lo mismo: que van a traer móviles, que van a traer personal", se quejó y describió: "Los móviles están rotos, a las motos les falta combustible, vas a hacer una denuncia y no tienen el administrativo correspondiente".

Lorena dijo que, "en seis meses de gestión del comisario, se calculan 174 robos, por estadística". Sin embargo, puso en duda los números ya que, aseguró, muchos hechos de inseguridad no quedan registrados oficialmente: "Pero vos vas a hacer una denuncia y no te la toman porque no hay personal. Entonces no sé en qué estadística se basan".

El corte se lleva adelante de forma total sobre la Ruta 7, por lo que en la zona hay un importante caos vehicular desde primera hora la de mañana de este miércoles, con largas filas de autos y camionetas petroleras que no pueden llegar a los yacimientos de Vaca Muerta.

"Estamos cansados cansados de que nadie nos escuche, de que nadie nos dé una respuesta. Sé que no es la manera porque estamos molestando a la gente que trabaja, a los mismos vecinos, a los chicos que van a la escuela, pero nosotros acá necesitamos la respuesta del ministro de Seguridad (Matías Nicolini)", reclamó la mujer.