Saqueo de alimentos en el basural de Plaza Huincul: qué dijo la Municipalidad

Desde la Municipalidad aclararon que los productos fueron descartados tras un incendio, pero no estaban vencidos ni en mal estado.

El camión que llevó la comida al basural había sido contratado por la dueña de la rotiseria incendiada.

Un episodio ocurrido en el basural de Plaza Huincul generó fuerte repercusión luego de que se viralizaran imágenes de vecinos retirando alimentos de un camión que había llegado al predio para descartar mercadería . Desde el Ejecutivo municipal confirmaron que los productos no estaban vencidos, aunque habían sido destinados a disposición final por una situación excepcional vinculada a un incendio.

El hecho se registró el último viernes, cuando un camión particular arribó al basural de la ciudad con una importante cantidad de mercadería . Al advertir que el transporte estaba descubierto, un grupo de personas que suele hurgar en el lugar comenzó a tomar los productos. La escena fue registrada en video y rápidamente generó interrogantes sobre el estado de los alimentos y el procedimiento adoptado.

En tanto, un vocero del Municipio explicó a Web La Voz que la mercadería provenía de una rotisería que se incendió el pasado 6 de diciembre de 2025. Según detalló, el foco ígneo se originó en una oficina administrativa del comercio y no afectó el sector de atención al público, ni tampoco los alimentos de manera directa.

“Fue una decisión vinculada a un pedido del seguro del comercio”, aclararon desde la comuna. En ese sentido, precisaron que la compañía aseguradora instruyó a la titular del local a dar destino final a la mercadería existente, pese a que no se encontraba vencida ni presentaba signos visibles de deterioro.

Desde el Municipio remarcaron que no intervinieron en la determinación de descartar los productos. “No había motivos sanitarios ni administrativos para que el Municipio actuara. La mercadería no estaba vencida ni en mal estado”, subrayó el vocero consultado, quien forma parte del Ejecutivo local.

Cómo llegaron los productos al basural

El vocero indicó que fue la propia comerciante quien gestionó el traslado de los alimentos hasta el basural, utilizando un camión particular y descubierto. “Ahí es donde sucede lo que se ve en el video. Cuando la gente ve llegar el camión, empieza a tomar cosas y llevárselas. Al darse cuenta de que no estaban vencidas, tomaron todo lo que pudieron. Incluso después se acercó más gente”, explicó el informante.

De acuerdo a la información oficial, la decisión de descartar la mercadería estuvo relacionada con las condiciones especiales a las que fueron expuestos los alimentos tras el incendio. Si bien las llamas no alcanzaron el sector de elaboración o venta, la elevada temperatura en el local y el corte de electricidad necesario para combatir el fuego generaron un escenario que llevó a la aseguradora a exigir la disposición final de los productos.

En ese contexto, se aclaró que los alimentos permanecieron durante varias horas sin refrigeración y en un ambiente afectado por el siniestro, lo que motivó la indicación de no comercializarlos. Sin embargo, insistieron en que esto no implica que estuvieran vencidos ni contaminados, sino que respondía a criterios preventivos establecidos por la compañía de seguros.

Desde el Municipio no informaron sobre sanciones ni actuaciones posteriores, y señalaron que se trató de una situación ajena a la intervención directa del Estado local.