Se agrava la crisis institucional en la Legislatura de Neuquén

gloria ruiz pablo ruiz -valida 1200- Gloria Ruiz junto a su hermano Pablo.

Las primeras horas del lunes no han dejado más que evidencias de las formas en que se mantienen vivos los vicios de la “vieja política” que el actual gobierno quería limpiar.

El amotinamiento en los cargos, sean electivos o políticos, no hacen más que demostrar que la “casta” sigue viva y será muy difícil de extirpar.

Es un problema que le detona al gobernador, Rolando Figueroa, dentro de su propia fuerza de coalición Neuquinizate, espacio más votado por la sociedad neuquina, clamando un cambio en la política de la provincia.

ON - Conferencia de prensa del Frente Neuquinizate (3).jpg La conferencia de prensa del frente Neuquinizate de este lunes. Omar Novoa

Es el Frente Neuquinizate el que tiene la pelota en su campo. Deben resolver también la situación política que hoy excede sus propios espacios e incomoda al resto de la sociedad neuquina.

La sociedad neuquina asiste a un “sainete” avergonzante en el que se tiran cifras millonarias y se hacen acusaciones de traiciones y “negociados” espurios a la luz del día.

Mientras tanto, la mitad de los argentinos siguen sumidos en la pobreza y esperan otro tipo de respuestas y acciones para vivir dignamente.

El Frente Neuquinizate hizo causa común contra Gloria Ruiz

Este lunes, referentes del Frente Neuquinizate realizaron una conferencia de prensa en el Museo Nacional de Bellas Artes, de Neuquén capital, para sentar posición sobre el escándalo de la Legislatura.

"Los partidos que integran el Frente Neuquinizate refrendamos nuestros compromisos de campaña respecto de la tolerancia cero a los hechos de corrupción", comenzó el comunicado que leyó la concejal Laura Pérez Lavip. En este sentido, continuó: "Quienes se apartan de los valores fundacionales e incumplan el compromiso asumido con la sociedad neuquina, no merecen continuar en este espacio político".

"No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre, vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Quien no comprenda, no puede formar parte del frente que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vista política", agregó y afirmó que "en la provincia de Neuquén no hay privilegios para nadie".

conferencia frente neuquinizate escandalo gloria ruiz (5).jpeg Omar Novoa

El comunicado remarca que las conductas indebidas por parte de quienes desempeñan funciones de conducción en organismos del estado deben ser investigadas por la Justicia hasta las últimas consecuencias, pero también "merecen una respuesta política", ya que "constituyen una falta grave a los mandatos que rigen los procederes de este frente concebido para lograr una provincia más justa, transparente y equitativa".

La crítica por involucrar la causa de género

En la misma conferencia, la ministra de Educación, Soledad Martínez, criticó la mención de Ruiz en su comunicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Las mujeres que formamos el frente queremos manifestar nuestro repudio a la banalización de la violencia hacia las mujeres. Es un contexto en que quienes tenemos responsabilidades y ocupamos lugares en el Gobierno de la provincia no queremos que los hechos que hoy victimizan a las mujeres sean utilizados banalmente".

Sobre este tema, la subsecretaría de Mujeres de la Provincia del Neuquén, Lorena Barabini, agregó: "En este caso lo que hay es un conflicto político. Nos parece grave que, frente a un proceso de tanta construcción en términos institucionales del reconocimiento de la violencia contra la mujer que ha hecho profundo daño en nuestra comunidad, se olvide eso y sea utilizado desde un espacio institucional en beneficio propio".