Causa común del Frente Neuquinizate contra Gloria Ruiz: "Vinimos a erradicar los vicios de la vieja política"

"No vinimos a hacer lo mismo que se hizo siempre, vinimos a cambiar la historia de Neuquén. Quien no comprenda, no puede formar parte del frente que se ha constituido con la firme convicción de erradicar los vicios de la vista política", agregó y afirmó que "en la provincia de Neuquén no hay privilegios para nadie".

El comunicado remarca que las conductas indebidas por parte de quienes desempeñan funciones de conducción en organismos del estado deben ser investigadas por la Justicia hasta las últimas consecuencias, pero también "merecen una respuesta política", ya que "constituyen una falta grave a los mandatos que rigen los procederes de este frente concebido para lograr una provincia más justa, transparente y equitativa".

Lavip ejemplificó con algunas acciones simbólicas de austeridad del Gobierno de Rolando Figueroa, como la reducción de la planta política y eliminación de gastos innecesarios. Según afirmó, esto "permitió multiplicar partidas de las áreas esenciales y mejorar los servicios a la comunidad", pero -lamentó- "no tuvo su correlato en otro de los poderes del Estado, salpicado además por un supuesto hecho de corrupción que obliga a accionar los mecanismos sancionatorios correspondientes".

"Banalización de la violencia contra la mujer"

A su turno, la ministra de Educación, Soledad Martínez, criticó la mención de Ruiz en su comunicado al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. "Las mujeres que formamos el frente queremos manifestar nuestro repudio a la banalización de la violencia hacia las mujeres. Es un contexto en que quienes tenemos responsabilidades y ocupamos lugares en el Gobierno de la provincia no queremos que los hechos que hoy victimizan a las mujeres sean utilizados banalmente".

Sobre este tema, la subsecretaría de Mujeres de la Provincia del Neuquén, Lorena Barabini, agregó: "En este caso lo que hay es un conflicto político. Nos parece grave que, frente a un proceso de tanta construcción en términos institucionales del reconocimiento de la violencia contra la mujer que ha hecho profundo daño en nuestra comunidad, se olvide eso y sea utilizado desde un espacio institucional en beneficio propio".

Inhabilitación moral y tolerancia cero

Por otra parte, el diputado provincial Marcelo Bermúdez destacó la presentación realizada este lunes por legisladores que buscan dar inicio a un proceso para establecer "si hay o no inhabilitación moral para el ejercicio de la función de vicegobernadora". En ese sentido, explicó que este martes habrá reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque para definir el horario en que se va a celebrar una sesión para el tratamiento de este proyecto de resolución. A su vez, se conformará una comisión investigadora y se le dará lugar a Gloria Ruiz para la presentación de un descargo.

La ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, insistió en que la premisa de trabajo es: "Tolerancia cero". En esa línea, detalló que "la ciudadanía está esperando transparencia. Que seamos muy responsables a la hora de manejar los recursos públicos".