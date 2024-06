Se animó y puso un local de ropa en Neuquén que solo vende prendas negras

SFP Total Black local de ropa negra (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

La dueña de esta idea es Giovanna Varrone, una mujer de 31 años quien hace 4 que se dedica a vender ropa. Todo comenzó con un pedido de dinero a su mamá para comprar las primeras prendas, que luego devolvió con la ganancia. Durante un año transitó ese camino donde vendía mostrando las prendas sobre la mesa.

Luego, el proyecto comenzó a crecer y lo que era un incipiente emprendimiento se transformó en un showroom en su casa. Así fue como fue agregando prendas, opciones y marcas.

"Yo hace rato que lo vengo pensando. Porque hace rato que percibo que todo el mundo me pide ropa negra, venían y buscaban un jean negro y una remera negra. Entonces hace rato que venía diciendo, quizás en chiste, 'voy a poner un local de ropa negra'", contó Varrone a LMNeuquén.

La mujer, oriunda de Entre Ríos, se quedó en la ciudad para trabajar junto a su esposo Jonatán y su pequeña hija de 4 años, Gema. Disfruta de hacer cosas distintas y de brindar algo diferente. Por eso se animó a decirle que sí a un comercio original y con una propuesta precisa. "Eran demasiadas clientas las que siempre buscaban ropa negra, así que lo que empezó como un chiste lo fui convirtiendo en una realidad y me animé", comentó.

El camino de esta emprendedora hasta llegar a su local fue largo. Estos cuatro años estuvo esperando a las clientes en el showroom que armó en su casa, pero también visitó muchas ferias, y no se cansó de repartir sus tarjetas en escuelas y comercios. En aquel emprendimiento toda la familia puso todo su esfuerzo: hicieron ellos mismos los percheros, los vestidores, todo.

Su primera propuesta -que aun sigue en pie en su casa- se llamó Intrépida, y con esa marca consiguió 6 mil seguidores en redes sociales quienes esperan sus nuevas prendas. "Me gustó ese nombre porque significa atrevida, audaz, valiente. Y ahora a nuestra nueva propuesta le pusimos "Total Black, by Intrépida".

Local negro

Como no podía ser de otra manera, el local está totalmente pintado de negro. Los estantes y percheros solo exhiben indumentaria de ese color y el mostrador y demás muebles también tienen esa tonalidad.

Para poder contrastar un poco, el nombre del local fue estampado en fucsia, color que se repite en diferentes detalles dentro del comercio, como en un coqueto lapicero y varios carteles.

La oferta de talles para las mujeres en este local es muy amplia. Los jeans son desde el talle 34 al 56 y para el resto de las prendas también hay diversidad de tamaños.

"Igual quiero traer muchas más cosas, más accesorios. Estoy buscando gorros, cinturones y alguna otra sorpresa más, pero todo negro", destacó la mujer, quien se mostró muy contenta de poder abrir este original local en Neuquén.

Giovanna contó que cuando comenzó a hacer realidad lo que primero había pensando casi como un chiste, comenzó a buscar -a través de las redes sociales- diferentes locales de ropa para comprobar si ya existía un comercio así de exclusivo y aseguró que no encontró un antecedente igual. "Ni en Buenos Aires", aseveró.

Para montar este local, la familia una vez más puso manos a la obra y logró hacer todo lo que necesitaban. Giovanna estuvo en cada detalle para hacer un lugar especial, sorprendente y amigable. El negro del local contrasta con las alfombras rosas y el cartel de neón en el mismo tono.

"El color clave para la ropa es el negro, lo veo en la calle, la gente que camina en un 90% va vestida de negro. En general no usan prendas de color que llamen la atención. Además, combina con todo", destacó la comerciante.

Para ella es importante destacarse e innovar. "Me gusta tener ideas únicas, y, si no hay ningún local en Neuquén que sea así y este es el primero, me encanta. Me gusta destacarme y tener nuevas ideas, no puedo estar quieta, siempre estoy a full", aseguró.