Se multiplican las viviendas ociosas, pero miles de neuquinos no encuentran alquiler

Aunque no hay números oficiales, un simple vistazo alcanza para notar el desbalance actual. Los carteles de "Alquilo" ya no están visibles, y son incluso escasos en redes sociales y páginas web. Mientras miles de neuquinos buscan -pero no encuentran- una casa para alquilar, la construcción muestra cifras récords y en el centro de Neuquén se levantan edificios que parecen no tener un destino claro. Por eso, organizaciones de inquilinos y partidos políticos proponen cobrar un impuesto a las viviendas ociosas.