Se postergó la paritaria del personal doméstico

Kopprio aseguró que tras la suspensión de la reunión paritaria, hasta este lunes aún no tienen la nueva convocatoria aunque aseguró que no debería pasar más de una semana para llevarla adelante.

empleadas domesticas generica

La fecha anterior de la reunión paritaria era el 26 de junio y según contó Kopprio a última hora la llamaron para suspenderla, aunque además aclaró que una vez que se lleve adelante la reunión pedirá que sea retroactivo el aumento a junio para que también sea tenido en cuenta en el pago del aguinaldo.

"Les decimos a las compañeras que ya cobraron el aguinaldo que les digan a sus empleadores que en la mesa paritaria vamos a discutir un aumento que será retroactivo a junio por lo que tendrán que hacer ajustes del aguinaldo", describió.

La dirigente sindical del personal doméstico de Río Negro y Neuquén confirmó que pedirá un 100% de aumento teniendo en cuenta la inflación y los aumentos del transporte y de los alimentos que son aún superior a ese porcentaje.

"Quizás las cosas pasan por algo y ir ahora a la negociación nos permite incluir en los porcentajes el reciente aumento del combustible. Nosotros llevamos todo para mostrarles porque ellos no tienen noción de cómo vivimos en la Patagonia, entonces bueno no nos pueden venir a dar como hicieron la vez pasada un aumento del 18% que encima se dividió en un 11% en abril y el 7% en mayo", expresó.

Empleadas domésticas.

La dirigente comentó que esta vez pedirá a demás que se establezca el pago por hora ya que aseguró que hay trabajadores que cobran tan solo 1500 pesos por hora, cifra que aseguró no les conviene en lo más mínimo.

Dijo que el valor por hora de limpieza domiciliaria debería ser de 8 mil pesos, y aseguró que hay trabajadoras que ya cobran eso, aunque admitió que en general cobran muy por debajo de esa cifra.

Anterior aumento

El personal de empleadas domésticas acordó el abril pasado su anterior un incremento salarial que fue del 18 % en dos tramos. El primero se sumó al sueldo de abril, equivalente al 11% de incremento sobre el básico de marzo. El segundo tramo, de 7%, lo cobraron con mayo.

La paritaria de los trabajadores de casas particulares se acuerda a nivel nacional y en aquella oportunidad también estuvo la representante local del gremio. Kopprio recordó que en general los reacomodamientos de los ingresos del personal doméstico están vinculados a los movimientos del salario mínimo vital y móvil, que se define en el marco del Consejo del Salario. Esta vez, se acordó antes la suba para los trabajadores del rubro, puesto que la mesa para decidir el mínimo vital está convocada por el 30 de abril. Si en esa instancia se fija la referencia salarial mínima por sobre los ingresos de los trabajadores de casas particulares, la paritaria del sector otorgaría las compensaciones.

Además, alertó a las afiliadas al sindicato que sus patrones no pueden rebajarles la carga horaria para ahorrar: "Si estoy trabajando ocho horas, no me pueden decir 'ahora vas a trabajar seis para bajar el sueldo', no se puede bajar el sueldo", aseguró Kopprio.

El personal doméstico en blanco cobra sobre el básico 30% por zona y 1% de antigüedad por año trabajado.