Se profundiza el mercado de pases del PRO a la Libertad Avanza en Neuquén

Nicolás Montero era concejal del PRO en Neuquén, pero no fue el único que se pasó a La Libertad Avanza.

Una corriente de ex PRO y ex Nuevo Compromiso Neuquino (NCN) comenzó a migrar hacia las filas libertarias. En principio, no es el PRO que está con Rolando Figueroa, y cuyo presidente es el diputado provincial Marcelo Bermúdez.