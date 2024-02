Se reanuda el juicio contra dos funcionarios judiciales cómplices de la dictadura

Este jueves se retoman las audiencias del juicio por delitos de lesa humanidad en el que están imputados el ex juez Pedro Duarte y ex fiscal Víctor Ortiz.

Este jueves 1 de febrero el Tribunal Oral Federal 1 de Neuquén retomará las audiencias del juicio Escuelita VIII en el que están imputados el ex juez federal , Pedro Laurentino Duarte, y el ex fiscal federal, Víctor Ortíz. Ambos son investigados por su accionar como representantes del fuero Federal en Neuquén durante la última dictadura cívico-militar. Ambos ex funcionarios judiciales están imputados por crímenes de lesa humanidad cometidos contra 22 personas, de las cuales 14 permanecen desaparecidas y hay un bebé apropiado. La audiencia, que comenzará a las 15.30 se desarrollará en el salón de AMUC (Av. Argentina 1500) , estará a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva.