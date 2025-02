Se reconciliaron Los Palmeras: ¿Viene Cacho Deicas a la Fiesta de la Confluencia?

De esta manera quedaron sin validez las declaraciones públicas recientes, incluso las realizadas por el hijo de Cacho Deicas, que denunció "desprecios y muchas cosas" sufridos por su padre con Camino y con el mánager de Los Palmeras, Adrián Forni.

Los Palmeras.jpg

Marcos Camino, aseguró que el encuentro cerró la "grieta" y dejó en paz a Cacho Deicas, quien se encuentra en plena recuperación luego de sufrir un ACV, problema de salud que lo alejó de los escenarios.

Sobre la polémica que se generó en torno a la banda, Camino se mostró molesto con las especulaciones de "gente que habla sin saber" y enfatizó: "Esto no es una empresa cualquiera, es una sociedad que lleva 50 años y donde somos mitad y mitad. Uno no funciona sin el otro".

También pidió respeto por la situación de Cacho y aclaró que la continuidad del grupo nunca estuvo en duda. "Pedí perdón por si en algo me equivoqué. Salí de ahí con una sensación de alivio, como si me hubiera sacado un elefante de encima", confesó al medio santafesino.

Los Palmeras (1).jpg

Pero, ¿viene Cacho Deicas a la Fiesta de la Confluencia?

Aunque la gran expectativa de los seguidores de Los Palmeras es saber si Cacho Deicas se presentará en la Fiesta de la Confluencia. Sin embargo, las posibilidades de que esto ocurra son pocas.

"Está ansioso por volver, pero le pedí que no se apure, que no se estrese. Su rehabilitación lleva tiempo y lo más importante es su bienestar", contó Camino. A esto sumó: "Nosotros tenemos ensayado cómo acomodarnos si falta alguien. Ya me pasó a mí cuando tuve un accidente y estuve dos meses internado. Hoy me toca a mí sostener al grupo hasta que Cacho pueda volver".

El integrante cofundador del grupo musical destacó que en este momento lo más importante es la recuperación de Cacho, pero la banda ya mira hacia adelante con un mensaje claro: Los Palmeras siguen tan juntos, como siempre.

Los-Palmeras-en-la-Confluencia-2.jpg Claudio Espinoza

Los Palmeras inaugurarán la primera noche de la Fiesta de la Confluencia, el jueves 6 de febrero, junto a Juan Fuentes, Ke Personajes, Soledad y Juanes como figura internacional.

La entrada a la Fiesta de la Confluencia es libre y gratuita, aunque quienes deseen estar más cerca de los artistas podrán adquirir sus entradas por entradauno.com. En cuanto al valor de la entrada, dependerá de lo que elija el vecino o turista, ya que hay dos sectores: “campo” y “preferencial”.