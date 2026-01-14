Seba Mendoza: el artista que conquistó el corazón de la Expo Mariano Moreno

Volvió al anfiteatro del balneario municipal y deslumbró con su música y carisma. Su relación histórica con el pueblo y el turismo durante cada verano.

En el corazón de la provincia de Neuquén , en el balneario municipal de Mariano Moreno , se ha forjado una relación especial entre el cantante Seba Mendoza y el pueblo. Durante más de una década, el cantante ha regresado al anfiteatro José Vásquez para deleitar a su público con sus canciones más sonadas.

Todo comenzó en el verano del 2007, cuando desembarcó en esta localidad en la cúspide de su carrera como solista. Con su voz y su música, conquistó al público de Mariano Moreno y sentó las bases para una relación que duraría años.

Once años después, en el verano del 2018, volvió a Mariano Moreno para celebrar sus 15 años con la música. La noche fue inolvidable, con una multitud que coreó sus canciones y demostró su amor por el cantante.

Expo Mariano Moreno El intendente de Mariano Moreno, Javier Huillipan junto al artista.

Y en este verano del 2026, Mendoza renovó su amor con el público del centro neuquino de Mariano Moreno y con visitantes y turistas de distintas partes de la provincia, el país y Chile. Su show espectacular congregó a una multitud que literalmente "la rompió" en el tradicional anfiteatro.

Expo de Mariano Moreno: show emocionante

La noche fue emocionante, con eternas filas de autos para ingresar al predio, público por miles y una ansiedad palpable por ver al cantante en acción. Finalmente, el Seba se presentó en la madrugada del día domingo 11 de enero, después de una espera que valió la pena.

Según lo que comentó el intendente Javier Huillipan, en contacto con LM Neuquén, la presentación del intérprete de la cumbia romántica en la Expo Mariano Moreno 2026 no solo fue un éxito en sí misma, sino que también marcó un hito en la historia del evento. La presencia de artistas nuevos de la canción nacional, como Valentino Merlo y Sharon (y los Camperos del Chamamé), demostró la transición que se produce en el escenario José Vásquez, donde cada generación encuentra su lugar.

Expo Mariano Moreno-5 Javier Hullipan recorriendo stands en la Expo junto al intendente de San Patricio del Chañar, Gonzalo Nuñez.

La Expo Mariano Moreno 2026 fue un evento que superó las expectativas y alcanzó niveles históricos en cuanto a convocatoria y calidad de las atractivas actividades y propuestas. La feria, que se llevó a cabo en el balneario municipal de Mariano Moreno, fue un espacio donde se entrelazaron la tradición y la innovación, ofreciendo algo para todos los gustos y edades.

Es así que el emblemático evento fue un verdadero encuentro de culturas, donde los productores rurales, hortícolas y artesanos de diferentes temáticas pudieron mostrar sus productos y habilidades. Desde artesanías tradicionales hasta productos generados por impresoras 3D, la feria fue un escaparate de la creatividad y el ingenio de los expositores.

Uno de los espacios más destacados de la Expo fue el Rincón de Campo, donde las infancias pudieron interactuar con animales y aves de corral, y aprender sobre las huertas y granjas. Este espacio fue un verdadero éxito y demostró la importancia de enseñar a los más pequeños sobre la vida en el campo y la relevancia de la sostenibilidad.

El Paseo de la Costa se vio desbordado de público que visitó los distintos estands y disfrutó de la variedad de productos y servicios ofrecidos. El Paseo Gastronómico también fue un éxito, con una diversidad de platos para todos los gustos y paladares. “La calidad y variedad de la oferta gastronómica fue impresionante, y los visitantes pudieron disfrutar de una verdadera fiesta culinaria”, destacó el jefe comunal.

"La Expo ha demostrado ser un evento que trasciende la mera feria o exposición. Es un evento que claramente permite a la comunidad reunirse y disfrutar de la música, la cultura y la gastronomía de la región del Pehuén". Javier Huillipan, intendente de Mariano Moreno.

La cartelera musical y cultural de la Expo fue otro de los grandes atractivos del evento. Con un recorrido que abarcó desde el rock y el folklore nacional hasta la cumbia y los ritmos chilenos, la feria ofreció algo para todos los gustos y ritmos musicales. La presentación de la banda de Los Tejanos de la Cumbia, que trajo su ritmo de corrido chileno, fue un verdadero éxito y logró hacer bailar al público.

Expo Cultural Mariano Moreno-3

La 23 edición de la Expo fue un verdadero éxito para todos los participantes. Los expositores vendieron sus productos y servicios, los visitantes disfrutaron de una experiencia única y memorable, y la comunidad se unió en un evento que demostró la importancia de la unión y la celebración. Sin duda, la Expo Mariano Moreno en su versión 2026 será un evento que se recordará durante mucho tiempo en la región.

Superó las expectativas

De acuerdo a las expectativas de convocatoria y calidad de los atractivos, el intendente Huillipan detalló que "la Expo ha demostrado ser un evento clave para la región del Pehuén en el centro neuquino, posicionando a Mariano Moreno y al balneario municipal como una opción turística de verano y cultural de primer nivel".

Asimismo comentó que la gigantesca convocatoria que desbordó las instalaciones del balneario municipal fue un claro indicador del éxito del evento. "La cantidad de público que asistió a la Expo ha sido impresionante", subrayó el mandatario. "Esto nos hace replantear la posibilidad de sumar nuevas infraestructuras para seguir creciendo y ofreciendo una mejor experiencia a nuestros visitantes", añadió con satisfacción.

Expo Cultural Mariano Moreno

Mas adelante, y a manera de balance, relató que esta versión 2026 de la Expo fue un impulso importante para la economía local, generando ingresos y oportunidades de empleo para los habitantes de la zona. "La Expo ha demostrado ser un evento que beneficia a toda la comunidad", afirmó. "Estamos comprometidos con seguir trabajando para que este evento siga creciendo y sea un motor de desarrollo para nuestra región".

La relación entre Seba Mendoza y Mariano Moreno es un ejemplo de amor incondicional y dedicación a la música. A lo largo de los años, Mendoza ha mantenido su compromiso con su público y ha seguido compartiendo su arte con ellos. Y en cada presentación, ha demostrado que su amor por la música y por Mariano Moreno es auténtico y duradero.

Un evento que une a la comunidad

La Expo Mariano Moreno 2026 ha sido un evento que ha unido a la comunidad, ofreciendo una variedad de atractivos y actividades para todos los gustos y edades. "La Expo ha demostrado ser un evento que trasciende la mera feria o exposición", destacó el intendente Huillipan. "Ha sido un evento que ha permitido a la comunidad reunirse y disfrutar de la música, la cultura y la gastronomía de nuestra región".

Expo Cultural Mariano Moreno-2

La Expo Mariano Moreno 2026 ha sido un éxito rotundo, y el intendente Huillipan ha asegurado que se están trabajando en planes para seguir mejorando y creciendo en futuras ediciones. "Estamos comprometidos con seguir trabajando para que la Expo Mariano Moreno siga siendo un evento emblemático para nuestra región", concluyó el intendente Huilipan. "Tenemos un futuro prometedor por delante y estamos ansiosos por seguir creciendo y mejorando".

Impulso a la economía

Expo Cultural Mariano Moreno-4

"Un Futuro prometedor"

