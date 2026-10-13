SEJUN volvió al paro: cuál el es el sueldo hoy de un ingresante en el Poder Judicial de Neuquén

Desde el sindicato de judiciales reclaman rediscutir la pauta salarial, garantizar la cobertura de puestos vacantes y por más autarquía financiera del TSJ. Los detalles.

El gremio de trabajadores judiciales SEJUN puso en marcha una jornada de protesta por 24 horas ante la falta de avances en las negociaciones con las autoridades del Poder Judicial . El reclamo central gira en torno a la pauta de recomposición salarial, la necesidad de sostener los aumentos atados a la inflación y el atraso en los ingresos de los sectores administrativos.

El secretario gremial de SEJUN, Sebastián Antognazza , explicó en una entrevista con LU5 que los trabajadores que ingresan al Poder Judicial recibían un salario cercano a los 2 millones de pesos, una cifra que se incrementó a partir de la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de replicar al acuerdo que el Poder Ejecutivo firmó con el gremio de trabajadores estatales ATE, y que sumó cifras no remunerativas a modo de recomposición salarial.

"Tenemos todos la misma pauta salarial que es el IPC, básicamente la recomposición salarial por IPC y algunas sumas no remunerativas que que salieron en negro", explicó el sinidcalista. "A eso debemos incluirle el 4% que incluyó ATE en la nueva revisión del acuerdo, que llega hasta mediados de 2027. Es un 4% aplicable en noviembre y otro 3% aplicable en enero", detalló.

¿Cómo quedará el salario de los judiciales que recién se inician a partir de estos cambios? Antognazza explicó que, con estos aumentos previstos, los trabajadores ingresantes tendrán un salario de 2,1 millones de pesos o 2,150,000 de pesos.

Sebastián Fariña Petersen

"No es mucha la variación", dijo el referente gremial. "Lo que nosotros pretendemos es hacer esta incorporación ahora porque justamente cuando inician los periodos del año en donde ya empezás a calcular nuevamente la inflación del otro proceso, siempre es mejor tener las recomposiciones a principio de año para que se te licúe menos el salario", aseguró.

Los reclamos clave para SEJUN

La pauta salarial de los trabajadores judiciales comparte la estructura del esquema acordado entre el gobierno provincial y el resto de los empleados estatales. Este mecanismo combina la recomposición por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) con el pago de sumas no remunerativas.

Aunque el tribunal actualizó el bono extraordinario en sintonía con las demás dependencias públicas, existen puntos pendientes dentro del pliego de peticiones que carecen de respuesta.

Una de las particularidades del sector judicial neuquino radica en que cualquier modificación en la grilla salarial exige la sanción de una ley en la Legislatura provincial. Por este motivo, el gremio considera urgente acelerar los tiempos del diálogo para que los acuerdos ingresen dentro de los períodos legislativos vigentes.

La medida de fuerza por 24 horas se cumple sin asistencia a los lugares de trabajo y sin movilización en las calles. La actividad sindical continuará con un esquema de retiro a partir de las 10:30 de la mañana para dar paso a una asamblea provincial. Este encuentro tendrá un formato mixto: de forma presencial en el salón Jorge Izquierdo de la sede sindical y a través de Zoom para los trabajadores de las distintas circunscripciones del interior.

A la discusión salarial se suma la sobrecarga de trabajo causada por el crecimiento demográfico de la provincia. El desarrollo de Vaca Muerta convirtió a Neuquén en un centro de atracción para personas en busca de empleo. Además, residentes de ciudades del Alto Valle, como Cipolletti, General Roca y Villa Regina, tramitan diversos asuntos en los juzgados neuquinos, lo cual incrementó la demanda sobre el sistema judicial.

Pese al incremento en la carga de trabajo, el número de empleados administrativos no creció en forma proporcional. Las jubilaciones y los traslados de personal hacia otras áreas del Estado no contaron con reemplazos ni con la incorporación de nuevos cargos.

Sebastián Fariña Petersen

"Es un poder judicial que no ha crecido de forma proporcional a lo que ha crecido la demográficamente la provincia de Neuquén", explicó el sindicalista.

La dependencia del Ejecutivo, en foco

El estancamiento de las negociaciones evidencia un problema estructural en el Poder Judicial de Neuquén: la falta de autarquía financiera real. Si bien el TSJ es un organismo autónomo, desde SEJUN consideran que sigue atado al auxilio del Tesoro provincial.

En la actualidad, el presupuesto de la Justicia depende de forma directa de los aportes que remite el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Economía. Esta dinámica limita la capacidad del Tribunal Superior de Justicia para otorgar mejoras salariales por iniciativa propia.

Antognazza expuso la dependencia respecto de las decisiones del gobierno provincial y la necesidad de contar con aval fiscal externo: "la respuesta depende obviamente de la luz verde que dé este que dé el ejecutivo para inyectar esos fondos".

La legislación que rige la autarquía económica del Poder Judicial lleva varios años sin actualización, lo que impide que el gremio discuta los salarios de forma directa con su patronal, el TSJ. Frente a esa traba, SEJUN reclama una norma que garantice la independencia financiera de la institución.

"Hay garantizar justamente la independencia económica del poder judicial para que nosotros pudiéramos solamente negociar en este caso con nuestra patronal que es el Tribunal Superior de Justicia", aseguró