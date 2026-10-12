Operativo de rescate para evacuar a un turista que se lesionó en el sendero al Bosque de los Arrayanes

El hombre sufrió un traumatismo en el tobillo derecho mientras caminaba por la península de Quetrihué, a la altura del kilómetro 10.Fue trasladado al hospital local.

Un turista que recorría el sendero al Bosque de los Arrayanes de Villa La Angostura , en la península de Quetrihué, debió ser rescatado durante la tarde del sábado luego de sufrir una lesión en el tobillo derecho que le impidió continuar la caminata por sus propios medios.

El alerta se recibió alrededor de las 15:30 , cuando se informó que el visitante había sufrido un traumatismo mientras transitaba por el sendero, aproximadamente a la altura del kilómetro 10 , según confirmó Diario Andino.

Debido a las dificultades para desplazarse y a la distancia hasta el acceso terrestre, los equipos de emergencia organizaron un operativo para asistirlo y evacuarlo por el lago.

En el procedimiento participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, personal de Parques Nacionales, integrantes del Grupo de Rescate local y agentes de la Dirección de Fauna.

Los rescatistas llegaron hasta el lugar donde se encontraba el turista, le brindaron asistencia inicial y prepararon su traslado. Por las características del terreno y la imposibilidad de que continuara caminando, se resolvió evacuarlo a través del lago Nahuel Huapi.

El visitante fue trasladado hasta el puerto de Bahía Mansa, en Villa La Angostura, y posteriormente derivado al hospital local para la realización de los estudios médicos correspondientes y la evaluación de la lesión.

Según la información suministrada por los organismos intervinientes, el operativo concluyó alrededor de las 17, aproximadamente una hora y media después de recibido el alerta, sin inconvenientes durante el procedimiento.

Ministerio de Turismo de Neuquén

El camino al Bosque de los Arrayanes es uno de los principales circuitos turísticos de Villa La Angostura. El recorrido atraviesa la península de Quetrihué desde el sector de Bahía Mansa y el istmo hasta el área del bosque.

La caminata comprende aproximadamente 12 kilómetros y presenta sectores con raíces, piedras y desniveles que requieren precaución. Para realizarla, se recomienda contar con calzado adecuado y considerar las condiciones físicas necesarias para completar el trayecto.

La importancia de registrarse para hacer un trekking de montaña seguro

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi señaló que durante los últimos días se registraron otras intervenciones vinculadas con visitantes que realizan actividades de montaña sin contemplar suficientemente las características del recorrido.

Al mismo tiempo, recordó a los excursionistas a realizar siempre el Registro de Trekking, planificar los tiempos de caminata y contemplar las horas de luz disponibles para regresar. La prevención es fundamental para disfrutar de la montaña de manera segura.

También recomendaron llevar ropa y calzado adecuados, contar con equipamiento de seguridad y evaluar las propias capacidades físicas en función de la dificultad del recorrido.

El sábado pasado además un llamado al 911 derivó en un intenso rescate de siete horas de trabajo en el Parque Nacional Nahuel Huapi. Una mujer de 36 años sufrió una lesión en su pierna mientras ascendía al refugio Frey, en un sector ubicado entre el cruce de la picada a Playa Muñoz y el ascenso al refugio.

El operativo se realizó este sábado al mediodía y, según indicó la intendencia del Parque Nacional, la turista oriunda de Buenos Aires se encontraba con familiares y amigos como también contaba con el Registro de Trekking correspondiente.

Al conocerse la noticia se activó un operativo de asistencia, evacuación y, al ser localizada, fue asistida y estabilizada en el lugar. Luego, se inició el descenso en camilla durante varios kilómetros por el sendero hasta llegar a Playa Muñoz. Desde allí, fue trasladada en una embarcación hasta la seccional, donde la esperaba una ambulancia para su derivación a un centro de atención médica.