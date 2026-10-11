Exitoso operativo de rescate en el Parque Nacional Nahuel Huapi: una mujer resultó herida

La turista oriunda de Buenos Aires caminaba hacia un refugio de montaña, cuando sufrió una lesión. El rescate contó con la participación de brigadistas y rescatistas.

Un llamado al 911 derivó en un intenso rescate de siete horas de trabajo en el Parque Nacional Nahuel Huapi . Una mujer de 36 años sufrió una lesión en su pierna mientras ascendía al refugio Frey, en un sector ubicado entre el cruce de la picada a Playa Muñoz y el ascenso al refugio.

El operativo se realizó este sábado al mediodía y, según indicó la intendencia del Parque Nacional, la turista oriunda de Buenos Aires se encontraba con familiares y amigos como también contaba con el Registro de Trekking correspondiente.

Al conocerse la noticia se activó un operativo de asistencia, evacuación y, al ser localizada, fue asistida y estabilizada en el lugar. Luego, se inició el descenso en camilla durante varios kilómetros por el sendero hasta llegar a Playa Muñoz. Desde allí, fue trasladada en una embarcación hasta la seccional, donde la esperaba una ambulancia para su derivación a un centro de atención médica.

El operativo se completó cerca de las 19:30hs y la mujer fue trasladada en buenas condiciones de salud.

La importancia de registrarse para hacer un trekking de montaña seguro

El rescate involucró a una cuadrilla de siete brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se trasladaron con el camión URO, camioneta RAM y una embarcación, más dos guardaparques de Zona Centro que asistieron en la Seccional Lago Gutiérrez, y también se convocó a seis integrantes de la Comisión de Auxilio, entre ellos un paramédico.

Tras el operativo, desde la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi señalaron que durante los últimos días se registraron otras intervenciones vinculadas con visitantes que realizan actividades de montaña sin contemplar suficientemente las características del recorrido.

Al mismo tiempo, recordaron a los excursionistas a realizar siempre el Registro de Trekking, planificar los tiempos de caminata y contemplar las horas de luz disponibles para regresar. La prevención es fundamental para disfrutar de la montaña de manera segura.

También recomendaron llevar ropa y calzado adecuados, contar con equipamiento de seguridad y evaluar las propias capacidades físicas en función de la dificultad del recorrido.

Iban a asistir a un hombre que se estaba muriendo, quedaron encajados y debieron ser rescatadas

Lo que debía ser una asistencia rutinaria a un hombre en grave estado terminó en un operativo de emergencia en el paraje Las Cortaderas, en el interior de Neuquén, cuando este viernes personal de Salud y de la Policía debieron ser rescatados.

Las fuertes lluvias y el barro dejaron varados a los vehículos y obligaron a desplegar una retroexcavadora del EPEN para ayudar a retirarlos.

La intervención comenzó cerca de las 16, cuando un llamado de urgencia alertó sobre la situación del paciente. De inmediato se movilizaron recursos del hospital y un vehículo policial, pero las condiciones del camino complicaron el desplazamiento de los equipos.

Cuando el personal llegó hasta donde se encontraba el hombre, constató que había fallecido a metros de su domicilio. Ante esa situación, se realizaron las diligencias correspondientes en el lugar. Sin embargo, las dificultades para transitar impidieron que los equipos pudieran regresar.