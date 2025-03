Sigue el drama de la familia que vive en la vereda: "Me están robando las poquitas cosas que tengo"

Días atrás, contó que la visitó Lucas Porro, director provincial de vulnerabilidad y funcionario de la Subsecretaría de Familia: "me dijo que no podía estar así, que tenía que buscar un alquiler, que por eso me ayudan con el subsidio, pero no consigo, ¿qué quieren que haga?".

Pero Josefina se lamenta de que todavía no consigue. Mientras su hija y el novio, menores de edad, cuidan de las cosas apiladas en la vereda, ella sale a buscar alquiler aunque tenga dificultades para caminar: "estuve preguntando por ahí a donde me mandaron, pero está todo ocupado". Admitiendo que "cada vez tengo menos pulgas", aseguró: "a mí me conoce todo Neuquén, me avisan que hay un depósito para guardar, se tiran la pelota la Municipalidad con la Provincia, me cansan, una se pone rebelde. ¿Por qué no ayudan, ya que ellos tienen autoridad?".

SFP Familia en situacion de calle (7).JPG Sebastián Fariña Petersen

Los peligros de vivir en la calle

Josefina relató que la dramática situación inició diez días atrás, cuando fue engañada por una persona que les alquiló la vivienda de la que luego fueron desalojados, ya que ni siquiera estaba en alquiler. Y como ya habían salido de un monoambiente que le habían prestado en el barrio Unión de Mayo, no tuvieron dónde acudir. "Nicolás se llama el chico que me la alquiló, lo conocí trabajando en la calle, le di 150 mil pesos", dijo llorando a LMNeuquén el 25 de febrero pasado.

Los robos comenzaron dos noches atrás, cuando gente que pasaba en auto subió algunos objetos y se fue. "Ayer se robaron un termo, una campera que me regalaron para el invierno, las zapatillas, varias cosas con bolsas, con cosas importantes", dijo la mujer y agregó que los hechos fueron advertidos por su hija de 15 años y el novio, pero no pudieron evitarlo.

Lastimosamente, Josefina recordó que hace un año y dos meses que habían quedado en la calle y llegó a parar en la Catedral, en Avenida Argentina, frente a la feria de artesanos, donde siguió trabajando como vendedora ambulante. "Jamás he hecho nada malo, ni he robado, ni nada", aseguró y manifestó que la gente que la pueda ayudar se acerque a Jujuy entre Sargento Cabral y Elordi.

SFP Usurpacion en calle Jujuy (5).JPG Sebastián Fariña Petersen

Si bien destacó que a veces se acercan personas solidarias a buscar alternativas, algunas se ríen, pero más bronca mostró con las autoridades: "yo estaba en el hospital porque mi sobrino estaba con dolor de muelas y mientras ha venido la policía a decir a mi hija y el novio que si no nos vamos, van a mandar a la municipalidad y nos van a tirar las cosas". Al respecto, manifestó: "la policía está para cuidar, no para hacer estas cosas, me amenazan con que se llevan las cosas, mentira, se las reparten entre ellos, y las otras las tiran".

Acerca de las vías institucionales para solucionar su problema de acceso a la vivienda, para Josefina fueron agotadas, porque a pesar de que asegura que hace tiempo visitó oficinas nunca le avisaron nada: "cuando uno hace trámites, sale de la oficina, los papeles los hacen una pelotita y lo tiran al canasto de basura" y agregó: "a uno le da rabia, no tengo un techo y al final tengo que vivir como un linyera abajo del puente teniendo una hija menor". De esta manera, dijo que arribó a la conclusión de que "la única solución es hacerme un rancho, una casita de madera, para no pasar por esto".

Por su parte, también mencionó que el problema de no tener casa, influye de manera negativa en la escolaridad de su hija: "tengo que ir a buscar un papel al juzgado para anotarla en el CPEM 53 en segundo año, tengo que hablar al colegio, pero no puedo salir porque me están robando". Además, resaltó que su hijo Jony de 38 años también está con ella en situación de calle y está desempleado, buscando trabajo en limpieza.