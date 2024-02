Sin transporte, no pueden comenzar las clases en una escuela rural

"Lamentablemente, el lunes 5 (de febrero) no pudimos comenzar las clases. Nuestro principal problema es la falta de transporte escolar. La distancia es muy larga para que los alumnos puedan venir caminando. Tenemos jornada completa en la primaria, hace mucho calor... todo suma. La mayoría de las familias no cuentan con transporte. Es una complicación grande. Una problemática que se repite casi todos los años. No se puede empezar en tiempo y forma si no esta garantizado el transporte", expresó la directora de la escuela rural Yanina Figueroa en declaraciones radiales.