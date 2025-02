"Soy el Jota": del mercado mayorista a la Fiesta de la Confluencia

influencer chileno en la fiesta de la confluencia.jpg

Pero su paso por la provincia no se limitó a sus compras personales, ya que también decidió ayudar a un merendero local. "Volví después, hice dinero en Chile con auspiciadores y pasé al mismo supermercado. En esta oportunidad me conseguí una camioneta y fui a ayudar a Daniel, que es de un merendero y le traté de llevar lo que más pude. Él alimenta a 50 familias y no tiene trabajo. Había que tratar de ayudar en algo".

Un amor por Neuquén que lo hace volver cada año

Su vínculo con la Fiesta de la Confluencia nació en 2019, cuando asistió por primera vez al festival. "Vine la primera vez cuando tocó Damas Gratis, antes de la pandemia, y desde ahí no dejé de venir nunca más".

Este año, sin embargo, su llegada fue toda una odisea: "En la frontera quedé en pana, no sé si entienden lo que es en pana...". Ante la negativa de todos los presentes, explicó: "Que el auto se me echó a perder".

Sin dejarse vencer por el problema mecánico, decidió viajar a dedo hasta Neuquén. "Se me rompió el embrague con mi viejo en la frontera, pero llegué".

Su trayecto fue complicado, con experiencias insólitas incluidas. "Me vine en un camión hasta Zapala y me pasó algo muy random. Le pedí al chofer si me podía compartir internet para avisar a mi familia que estaba bien y me dijo: 'No'. Le pregunté si era una broma y me respondió: '¿Tú crees que te voy a hacer una broma? En la próxima te bajas'".

Finalmente, le permitió bajar del camión en la entrada a Zapala y desde ahí continuó su viaje con la ayuda de la policía y otros conductores solidarios. "Un bus chileno me cobró 20 lucas y ya dije: vamos", concluyó sobre su travesía.

El cariño por Argentina y la Fiesta de la Confluencia

Actualmente, 'Soy el Jota' vive en Santiago, donde se dedica a los medios y redes sociales. "Estamos grabando un documental y vivimos en un edificio de puros influencers. Es entretenido porque tenemos quincho y todo". Pero su corazón sigue estando en Neuquén, ciudad a la que viajó 17 veces en 2023. "Ya soy de la casa", bromeó.

Su aprecio por Argentina quedó en evidencia cuando, durante el Mundial de Fútbol, cruzó la frontera de madrugada solo para celebrar con los neuquinos. "Tomé el auto a las 4 de la mañana, me puse la camiseta de Argentina, una bandera y un gorrito, y celebré el triunfo en la plaza San Martín".

Finalmente, destacó la importancia de la Fiesta de la Confluencia: " Esto no pasa en Chile, que haya un festival gratuito. Por eso me gusta tanto Neuquén, le tengo un cariño muy grande porque acá di un paso importante en mi carrera. Si no hubiera sido acá, quizás estaría más abajo". Su historia es prueba de que a veces los encuentros fortuitos pueden marcar el destino de una persona.