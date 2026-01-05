Temporal de lluvia en Neuquén: los sectores más afectados por la tormenta

Una gran cantidad de agua caída en un periodo corto de tiempo complicó algunas zonas de la capital provincial.

Desde este lunes por la tarde, tras el cumplimiento del pronóstico de lluvias intensas para Neuquén , varios sectores de la ciudad quedaron bajo agua, generando dificultades de tránsito y preocupación entre los vecinos. Las precipitaciones dejaron calles anegadas, bocas de tormenta saturadas y desbordes cloacales en algunos puntos de la capital neuquina, según testimonios recabados entre residentes de diferentes barrios.

Vecinos del área cercana a Avenida Necochea describen la situación como “calle convertida en río”: el agua acumula varios centímetros y en tramos dificulta por completo el tránsito de vehículos y peatones.

Desde distintos sectores de Avenida Argentina los vecinos reportaron que el agua queda estancada y la arteria parece “un lago”, con zonas donde incluso el paso peatonal se vuelve imposible. Las ráfagas de lluvia de las últimas horas saturaron la zona.

avenida de necochea

Además, vecinos que viven cerca de la intersección de Avenida y Copahue advirtieron, además de las habituales acumulaciones pluviales, el desborde de cloacas, generando un serio problema sanitario. En este sentido, compartieron videos en los que se ve una corriente de aguas servidas calle abajo.

A esto se suma que, la barrera del tren ubicada entre la vía y calle Jujuy se encontraba caída. Así como también varios semáforos de Avenida Mosconi, desde la Avenida hacia Cipolletti se encontraban en intermitente.

Según los últimos datos meteorológicos, aunque para esta noche la probabilidad de lluvias disminuye, el cielo se mantiene cubierto y aún persisten condiciones de tormenta aislada en algunos momentos, lo que mantiene la incertidumbre en los vecinos sobre si la situación mejorará en las próximas horas.

avenida y copahue

Se cumplió el pronóstico

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta ingresó finalmente durante la tarde de este lunes al Alto Valle, afectando a las provincias de Neuquén y Río Negro. El fenómeno se manifestó con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores.

Además, algunos sectores de la capital de Neuquén, Cipolletti y Fernández Oro, se encuentran sin servicio eléctrico producto del fuerte temporal.

El avance del frente de inestabilidad se produjo tras temperaturas superiores a los 34°C, condición que favoreció el desarrollo de tormentas localmente fuertes, con abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían haber alcanzado los 59 km/h, reduciendo la visibilidad y complicando la circulación en rutas del Alto Valle.

Los primeros registros del temporal quedaron reflejados en videos captados en Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca, donde se observó un cambio brusco de las condiciones meteorológicas, con chaparrones intensos y ráfagas repentinas.

zonas afectadas tormeta

Con el correr de las horas, vecinos alertaron por caída de granizo en Stefenelli y en la zona sur de la Ruta Nacional 22, fenómeno que fue breve, pero intenso y generó preocupación entre automovilistas.

Además, la tormenta provocó cortes de energía eléctrica en distintas localidades del Alto Valle. En Neuquén capital, se registraron interrupciones del servicio en el barrio Terrazas del Neuquén, Alta Barda, sector noroeste y barrio Mercantiles, sector aledaño a calle Félix San Martín, desde Carmen de Patagones hasta Av. Olascoaga y los barrios 14 de octubre y Salud Pública.

La empresa CALF a través de un comunicado oficial, confirmó que se registraron cortes de energía por emergencia en distintas zonas de la capital neuquina. Además, aseguraron que varias cuadrillas se encuentran recorriendo las líneas afectadas, evaluando los daños y trabajando para restablecer el servicio. Hasta el momento no se comunicó un tiempo estimado de reposición del servicio.