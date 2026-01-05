Se cumplió el pronóstico: una fuerte tormenta afectó a gran parte de la región y provocó cortes de luz

La lluvia se registró con una fuerte presencia de actividad eléctrica y ráfagas de vientos. Varias localidades se encuentran sin suministro de energía por el temporal.

Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta ingresó finalmente durante la tarde de este lunes al Alto Valle , afectando a las provincias de Neuquén y Río Negro . El fenómeno se manifestó con lluvias intensas, actividad eléctrica, ráfagas de viento y caída de granizo en algunos sectores .

Además, algunos sectores de la capital de Neuquén, Cipolletti y Fernández Oro , se encuentran sin servicio eléctrico producto del fuerte temporal.

El avance del frente de inestabilidad se produjo tras temperaturas superiores a los 34°C , condición que favoreció el desarrollo de tormentas localmente fuertes , con abundante caída de agua en cortos períodos y ráfagas que podrían haber alcanzado los 59 km/h , reduciendo la visibilidad y complicando la circulación en rutas del Alto Valle.

zonas afectadas tormeta

Los primeros registros del temporal quedaron reflejados en videos captados en Neuquén, Cipolletti, Fernández Oro y General Roca, donde se observó un cambio brusco de las condiciones meteorológicas, con chaparrones intensos y ráfagas repentinas.

Con el correr de las horas, vecinos alertaron por caída de granizo en Stefenelli y en la zona sur de la Ruta Nacional 22, fenómeno que fue breve, pero intenso y generó preocupación entre automovilistas.

Llegó la tormenta al Alto Valle

Apagón en la zona

Además, la tormenta provocó cortes de energía eléctrica en distintas localidades del Alto Valle. En Neuquén capital, se registraron interrupciones del servicio en el barrio Terrazas del Neuquén, Alta Barda, sector noroeste y barrio Mercantiles, sector aledaño a calle Félix San Martín, desde Carmen de Patagones hasta Av. Olascoaga y los barrios 14 de octubre y Salud Pública.

La empresa CALF a través de un comunicado oficial, confirmó que se registraron cortes de energía por emergencia en distintas zonas de la capital neuquina. Además, aseguraron que varias cuadrillas se encuentran recorriendo las líneas afectadas, evaluando los daños y trabajando para restablecer el servicio. Hasta el momento no se comunicó un tiempo estimado de reposición del servicio.

Las localidades de Río Negro también registraron problemas con la electricidad, en Cipolletti vecinos informaron que el suministro se interrumpió apenas cinco minutos después del inicio de la lluvia. Una situación similar se vivió en Fernández Oro, donde también se reportaron cortes de luz coincidentes con las precipitaciones y las ráfagas de viento.

Las autoridades reiteraron las recomendaciones de precaución, como evitar actividades al aire libre durante tormentas eléctricas, asegurar objetos sueltos y circular con extrema precaución. Según el pronóstico oficial, la inestabilidad podría continuar durante la madrugada del martes, aunque se espera una mejora gradual hacia el día, con cielo parcialmente nublado y temperaturas que podrían volver a acercarse a los 35°C.