Alerta por tormentas en Neuquén: a qué hora llega la lluvia y el granizo al Alto Valle

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia amarilla para este lunes en toda la provincia.

Este lunes 5 de enero, Neuquén y sus alrededores se encuentran bajo alerta meteorológica por tormentas intensas. Tras una mañana de calor pesado y alta humedad, el ingreso de un frente de inestabilidad provocará fenómenos eléctricos que afectarán principalmente al Alto Valle durante la tarde y la noche.

Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) , la probabilidad de precipitaciones oscila entre el 40% y el 70%.

Las tormentas podrían manifestarse de forma localizada, pero con gran intensidad, incluyendo la posible caída de granizo y abundante agua en periodos breves.

La alerta amarilla alcanza a los departamentos Confluencia, el este de Añelo, este de Pehuenches y Picún Leufú.

Neuquén lloviendo Lluvia y tormenta en la ciudad de Neuquén.

El pronóstico para el Alto Valle

En las ciudades de Neuquén, Cipolletti y alrededores, el termómetro alcanzaría máximas de 34°C antes del desarrollo de la nubosidad. Este calor acumulado funcionará como "combustible" para la actividad eléctrica.

Las ráfagas de viento podrían alcanzar los 59 km/h, lo que sumado al polvo en suspensión, reduciría la visibilidad en las rutas de la región.

Se recomienda a los vecinos tomar precauciones, ya que la inestabilidad tendrá sus picos de mayor peligro hacia el final del día. En este sentido, es fundamental mantenerse informado sobre el estado del tiempo para evitar complicaciones en áreas urbanas.

alerta amarilla tormenta

Recomendaciones por la alerta amarilla

Ante una alerta amarilla, las autoridades sugieren:

No sacar la basura y retirar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Evitar actividades al aire libre y buscar refugio en edificaciones sólidas.

Mantenerse alejado de zonas costeras y ribereñas ante posibles crecidas repentinas.

Asegurar elementos en obras en construcción o techos de chapa.

Para el martes, podría continuar la inestabilidad durante la madrugada, pero durante el día el cielo estaría parcialmente nublado y la máxima se elevaría hasta los 35°C.