Cómo arranca la primera semana de enero en Neuquén: qué dice el pronóstico

El inicio de enero estará marcado por calor, viento y lluvias aisladas, con tormentas en algunas zonas de la provincia.

La primera semana completa de enero comenzará en Neuquén con temperaturas elevadas , viento persistente y probabilidad de precipitaciones , especialmente durante el inicio. El ingreso de aire inestable favorecerá la formación de tormentas aisladas y chaparrones.

De acuerdo al pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, la provincia ingresará en un período de tiempo más estable , con altas temperaturas , viento persistente y bajo riesgo de precipitaciones , un escenario típicamente veraniego en Neuquén.

En la ciudad de Neuquén, el lunes se espera una jornada calurosa e inestable , con una temperatura máxima cercana a los 34°C y probabilidad de lluvias y tormentas durante la tarde y la noche . El viento será moderado, con velocidades de entre 30 y 40 km/h , y ráfagas que podrían superar los 50 km/h .

El martes, el termómetro podría alcanzar los 35°C, con chaparrones aislados durante la mañana y mejoras temporarias hacia la tarde. El viento continuará soplando del sector oeste, con ráfagas intensas que podrían llegar a las 59 km/h.

Para el miércoles, se prevé una jornada más estable, con cielo despejado a parcialmente nublado, sin precipitaciones y temperaturas alrededor de los 30°C, aunque con viento persistente durante gran parte del día.

Centro de la provincia

En el centro neuquino, el lunes se presentará con máximas cercanas a los 32°C, tormentas aisladas y viento moderado a fuerte, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 a 60 km/h. El martes continuará algo inestable, con probabilidad de lluvias aisladas y temperaturas en torno a los 30°C.

Hacia el miércoles, las condiciones mejorarán, con cielo mayormente despejado, descenso leve del viento y temperaturas que rondarán los 28°C.

aluminé

En Aluminé, el lunes estará marcado por lluvias y tormentas, con una máxima estimada en 27°C y viento moderado. El martes se espera una mejora parcial, con cielo algo nublado, temperaturas más frescas y baja probabilidad de precipitaciones, mientras que el miércoles se mantendrá estable, con máximas cercanas a los 24°C.

Norte neuquino

En el norte de la provincia, el lunes se registrará calor, con máximas próximas a los 31°C y probabilidad de tormentas hacia la tarde y la noche. El viento se hará sentir con ráfagas moderadas, especialmente durante la tarde.

El martes, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas alrededor de los 28°C y menor probabilidad de precipitaciones. El miércoles se mantendrá con buen tiempo, temperaturas similares y viento moderado.

costanera chos malal

Sur de la provincia de Neuquén

El sur neuquino, tendrá un inicio de semana con mayor inestabilidad. El lunes se esperan lluvias y tormentas, con temperaturas máximas entre los 30 y 31°C y viento moderado, con ráfagas intensas durante la tarde.

El martes continuará algo inestable, con chaparrones aislados, viento persistente y temperaturas que oscilarán entre los 25 y 30°C. Para el miércoles, el pronóstico indica mejora de las condiciones, con cielo mayormente despejado, sin lluvias y un leve descenso de la temperatura, con máximas de 24 a 28 grados.