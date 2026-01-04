Alerta amarilla por tormentas para este domingo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan importantes precipitaciones en gran parte del país. El pronóstico.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta por tormentas para varias provincias del país.

Tras jornadas de calor intenso, en el norte argentino, donde la sensacnón térmica superó los 40°C, el Servicio Meteorológico Nacional ( SMN ) emitió una alerta amarilla por tormenta en cuatro provincias de la región para este domingo 4 de enero. El pronóstico del clima para todo el país.

Este tipo de alertas indican fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad , con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas.

Catamarca: zona centro, de norte a sur, durante la tarde y la noche.

zona centro, de norte a sur, durante la tarde y la noche. Salta: zona oeste, de norte a sur -excepto zona cordillerana-, por la tarde y la noche; zona norte -límite con Jujuy-, por la tarde y la noche.

zona oeste, de norte a sur -excepto zona cordillerana-, por la tarde y la noche; zona norte -límite con Jujuy-, por la tarde y la noche. Jujuy: centro y oeste, de norte a sur, durante la tarde y la noche.

centro y oeste, de norte a sur, durante la tarde y la noche. Tucumán: Centro, sur de la provincia, pasado el mediodía y durante la tarde.

Clima

Las zonas estarán afectadas por tormentas aisladas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

A su vez, para este lunes, el organismo publicó una alerta amarilla por tormentas para sectores de Mendoza y La Pampa, y otra, del mismo nivel, por vientos fuertes para puntos del centro del territorio nacional y de la Patagonia.

Recomendaciones

Para los sectores con alerta amarilla:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá las puertas y ventanas y alejate de ellas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato.

Una ola de calor azota a la azota a la Argentina

calor extremo.jpg El alerta del SMN por una ola de calor extremo golpeará en buena parte de Argentina en los próximos días.

Este fin de año en particular, la Argentina está siendo azotada por una ola de calor extremo, vinculada a una combinación poco favorable de condiciones atmosféricas. Predomina una masa de aire muy cálido y seco sobre gran parte del país, reforzada por vientos persistentes del norte que impiden el ingreso de aire más fresco desde el sur.

Además, la ausencia de frentes fríos y la presencia de un bloqueo atmosférico generan varios días consecutivos de temperaturas elevadas, con mínimas altas que no permiten el alivio nocturno.

A este escenario se suma el impacto del fenómeno climático de La Niña, asociado al enfriamiento del Pacífico ecuatorial, que suele provocar en Argentina menos lluvias y temperaturas más extremas, especialmente en el centro y norte del país.

Los niveles de alerta del SMN

Existen cuatro tipos de alertas meteorológicas: la verde, la amarilla, la naranja y la roja.

alerta smn (23)

Alerta verde: indica que no se esperan fenómenos meteorológicos riesgosos.

Alerta amarilla: señala que pueden ocurrir algunos con capacidad de daño y riesgo de interrupción de las actividades cotidianas.

Alerta naranja: indica que los eventos pueden ser peligrosos, mientras que la roja es la más extrema: invita a seguir las instrucciones oficiales ya que se esperan fenómenos con potencial de provocar emergencias o desastres.

Alerta roja: es la más extrema, invita a seguir las instrucciones oficiales ante posibles “fenómenos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres”.