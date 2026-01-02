Calor extremo, tormentas, lluvias de hasta 40 mm y fuertes vientos: la alerta del SMN

El SMN advirtió sobre la presencia de fuertes fenómenos para este viernes. En qué zonas impactará con mayor intensidad.

Se espera que se registren valores de temperatura máxima y mínima que pueden poner en peligro la salud de las personas.

En el segundo día del 2026, siguen las condiciones climáticas adversas en distintos puntos del país. Este viernes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó alertas de distintos niveles.

Según precisó el organismo se espera la presencia de tormentas, lluvias intensas, fuertes vientos y calor extremo en 15 provincias argentinas durante este viernes.

Una de las alertas de nivel amarillo emitida por el SMN indica que se esperan intensas tormentas para esta jornada. "El área será afectada por tormentas aisladas de variada intensidad , algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas", detallaron.

Agregaron que se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que podrían ser superados en forma puntual. Y advirtieron que en los niveles más altos de la cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo.

El alerta por tormentas afectará a Jujuy, Salta, Tucumán, Catamarca y La Rioja para la tarde y la noche de este viernes 2 de enero de 2026.

Para evitar inconvenientes frente a un alerta por tormentas, el SMN brindó una serie de recomendaciones:

Evitá salir.

No saques la basura y limpiá desagües y sumideros.

Desconectá los electrodomésticos y cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Si estás al aire libre, buscá refugio inmediato en un edificio, casa o vehículo cerrado.

Alerta por vientos y lluvias intensas

Por otro lado, el organismo nacional emitió otra alerta amarilla por intensos vientos y lluvias que se harán presentes este viernes en diferentes provinicas.

"El área será afectada por lluvias. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm, pudiendo ser superados de forma puntual. Los máximos acumulados se esperan en las zonas costeras", informaron.

Además, la zona costera del sur de la provincia de Buenos Aires está bajo alerta amarilla por vientos para la noche de este viernes. "El área será afectada por vientos del sector sur con velocidades de entre 40 y 55 km/h y ráfagas que podrían alcanzar los 75 km/h", detallaron.

En el sur de Santa Cruz, para horas del mediodía y la tarde, se esperan intensas lluvias. Es por esto que el organismo dependiente del ministerio de Defensa elevó una alerta amarilla.

Alerta por calor extremo

El organismo nacional difundió que nueve provincias del territorio nacional estarán afectadas por temperaturas extremas de calor.

Según detalló se trata de Chubut, la cordillera de Río Negro, la cordillera de Neuquén, casi la totalidad de Mendoza, la franja central de Córdoba, el sureste de Santiago del Estero, casi toda Santa Fe, la mitad oeste de Entre Ríos y una pequeña zona del norte de la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo al SMN, Córdoba y Entre Ríos son las provincias en las que mayores precauciones hay que tomar. Es por esto que se les asignó alerta naranja. En el resto de provincias la alerta es amarilla. Las zonas afectadas por los calores más fuertes son San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y la zona baja de Río Cuarto, en Córdoba; y las áreas de Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay en Entre Ríos.

Respecto al alerta por temperaturas extremas, el SMN detalló que el calor durante una alerta amarilla puede tener un "efecto leve a moderado en la salud". "Pueden ser peligrosas, sobre todo para los grupos de riesgo, como niños y niñas, personas mayores de 65 años, con enfermedades crónicas", difundieron.

Mientras tanto, en las áreas bajo alerta naranja advirtieron que las temperaturas pueden ser "muy peligrosas, especialmente para los grupos de riesgo".