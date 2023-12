Tercerizados del hospital de Centenario cortaron la Ruta 7

En tanto, quienes no vieron reflejado el dinero en sus cuentas, deben acercarse el viernes por la mañana a la Subsecretaría de Trabajo para que les abonen el salario por medio de cheques. Además, se comprometieron a pagar los aguinaldos la próxima semana, por lo que se acordó retomar las actividades laborales de inmediato.

Se trataba de personal de maestranza y camilleros que se desempeña en el hospital de la vecina ciudad y que decidió trasladar el reclamo a la ruta. Desde hace unos días permanecían con medidas de fuerza en demanda de que la empresa Sotelo les pague el bono y el plus salarial adeudado, tal como habían acordado, mediante acta, con fecha para el 6 de diciembre.

Tercerizados- trabajadores- corte - ruta 7- reclamo salarial-2.jpg

Aseguraron que son 60 familias que se ven afectadas por los atrasos reiterados en el pago de los salarios y, ante esta situación, solicitaron una nueva licitación del servicio a la Provincia. Otro de los puntos del reclamo es la falta de entrega de ropa y calzado, como así también del pedido de incorporar más personal.

"Somos 40 trabajadores de maestranza y camilleros de la empresa tercerizada. Nuestro reclamo es por la deuda de un plus de octubre y noviembre; sumado al bono de 30 mil pesos, que sería la segunda cuota de los 60 mil pesos que se largó por Empleados de Comercio”, detalló más temprano Cintia Gualmes, una de las trabajadoras del hospital de Centenario.

“Esta empresa tiene tres objetivos que son Plottier, Centenario y Cutral Co (en donde se suma también el personal de cocina) que estamos en la misma situación, dependiendo de lo que Salud nos pague porque esto ya no es responsabilidad de la empresa sino del Estado, son ellos los que tienen que controlar a estas empresas fantasmas que no tienen un sustento para los trabajadores”, remarcó la manifestante y agregó que “siempre son los mismos reclamos con estas empresas”.