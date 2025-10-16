Todo listo para la temporada de pesca en Neuquén: costos y permisos para disfrutar

El gobierno de Neuquén ya difundió oficialmente los precios de los permisos para la temporada de pesca que se extenderá hasta el próximo primero de noviembre.

Comenzó la preventa de los permisos para la temporada de pesca deportiva en Neuquén . Desde este miércoles, profesionales y aficionados podrán conocer y pagar los nuevos valores para tirar la caña y disfrutar de los ríos y lagos patagónicos.

El director provincial de Fauna y Áreas Naturales Protegidas, Nicolás Lagos , anticipó que la nueva temporada se extenderá desde el 1° de noviembre de 2025.

Algunos permisos especiales son bonificados . Por ejemplo, si sos veterano de Malvinas o tenés Certificado Único de Discapacidad vigente (CUD), podés solicitar tu permiso especial totalmente gratuito tocando los siguientes enlaces:

junin de los andes comienzo temporada de pesca (16).jpg Rodolfo Ramirez

En cuanto a los permisos ordinarios, sean pescadores argentinos o extranjeros que residen en el país, los montos van de los $10.000 a $40.000. Aunque los residentes mayores de 65 años, jubilados y menores de hasta 12 años no pagan.

Permiso residente país diario: $10.000

Permiso 10 días residente país: $20.000

Permiso residente país menores (13 a 17 años): $20.000

Permiso residente país temporada: $40.000

Los valores son más altos para pescadores que no residen en el país. En este caso, el pase sale $50 mil pesos. Si el permiso es por 10 días, trepa a $140.000. Y si es para toda la temporada, sale $280.000. Después hay permisos adicionales de Trolling o Arrastre para todos los aficionados al deporte. Los 10 días cuestan un total de $40.000. En cambio, el diario para estas modalidades vale $20.000; y si es toda la temporada de pesca, $80.000.

Temporada de pesca.jpg

En cuanto a los permisos adicionales en zonas preferencias y otros, se publicaron los siguientes valores:

Permiso adicional zona preferencias, diario: $10.000

Permiso adicional por 10 días en zona preferencial: $20.000

Permiso adicional zona preferencial, por toda la temporada: $40.000

Otros permisos para residentes de Neuquén, solo válidos para la pesca en Laguna Blanca: $20.000.

"Tratamos de adelantar la venta unos días para evitar el colapso del sistema, porque antes todos se conectaban el mismo 1° y se saturaba la página", explicó Lagos en diálogo con LU5, al detallar los preparativos para un ciclo que mantiene viva una de las tradiciones más arraigadas del turismo y el deporte en Neuquén.

vla angostura Pesca comienzo temporada en VLA 03-11-21 ©JULIANCAMPOS2021-1 (5).JPG Julian Campos

El funcionario aclaró que el reglamento mantiene las disposiciones del año pasado, sin grandes modificaciones. "A veces cambian fechas de apertura o límites por razones biológicas o climáticas, pero este año quedó igual", señaló. En 2024, por ejemplo, en el embalse Piedra del Águila se permitió sacrificar hasta cinco truchas debido a la superpoblación generada por escapes de jaulas de cría.

El año pasado, el permiso costaba 25.000 pesos la temporada y 10 mil la semana. “Se pensó en un permiso de diez días porque muchos turistas vienen a la Patagonia y se quedan una semana larga, entonces no tiene sentido pagar por toda la temporada”, explicó.

Tres o cuatro cervezas por un día de pesca

Al ser consultado por una comparación práctica, Lagos fue claro: “Un permiso diario termina costando lo que valen tres o cuatro botellas de cerveza. Es una forma de pensarlo en relación con el bolsillo del pescador”.

vla angostura Pesca comienzo temporada en VLA 03-11-21 ©JULIANCAMPOS2021-1 (6).JPG Julian Campos

El funcionario subrayó que se busca mantener precios accesibles para fomentar la actividad, tanto entre los locales como entre los visitantes de otras provincias. “También pensamos en el turista que recorre la región, porque el permiso es continental, válido en Neuquén, Río Negro, Chubut y todos los parques nacionales”, recordó.

Más tecnología y control

Entre las novedades, Lagos detalló que este año los permisos podrán recibirse también por WhatsApp, además del correo electrónico. “Se podrá sacar el permiso desde la página como siempre, pero ahora lo enviamos por WhatsApp, y ese mismo número servirá para consultas o denuncias por infracciones”, explicó.

Esa línea directa permitirá, por ejemplo, reportar irregularidades en los ríos o pedir información sobre reglamentaciones específicas. “Queremos que el pescador tenga herramientas para no cometer infracciones por desconocimiento”, añadió.

vla angostura Pesca comienzo temporada en VLA 03-11-21 ©JULIANCAMPOS2021-1 (7).JPG Julian Campos

También se incorporaron medidas de seguridad digital, como un código QR y una marca de agua antifraude, que permitirán validar los permisos desde el celular, sin necesidad de imprimirlos. “Podés llevarlo en el teléfono y mostrarlo aunque no tengas señal”, señaló.

Crecimiento sostenido y conciencia ambiental

Lagos destacó el crecimiento de la pesca deportiva en la provincia: “Pasamos de 36.000 permisos en 2023 a unos 70.000 el año pasado, contando jubilados, menores y con arancel. Este año esperamos superar los 80.000”.

El aumento se explica no solo por la afluencia de visitantes, sino también por la expansión del sector de guías y prestadores. “Hoy hay 160 prestadores y 40 personas más cursando la nueva diplomatura en pesca”, indicó.

El inicio oficial de la temporada será durante la Fiesta Nacional de la Trucha en Junín de los Andes, del 31 de octubre al 2 de noviembre, donde se espera una amplia agenda de actividades. “Más allá de los números, lo importante es la conciencia de que si no cuidamos el recurso, las generaciones que vienen no van a poder pescar como nosotros”, concluyó Lagos.