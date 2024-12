"Todos buscan a Lucho": la conmovedora historia de un perro perdido que moviliza a un pueblo neuquino

Una familia vive movilizados por estos días ante l a búsqueda de Lucho , un perro mestizo de siete años que desapareció el pasado 17 de noviembre en el barrio Sarmiento de Centenario . La familia que lo cuida, y gran parte de la comunidad, no descansó en estas horas, recorriendo rutas, chacras y bardas para dar con su paradero.

Lucho es más que un perro para Valentina: es parte de la familia. Su carácter temeroso y tranquilo lo hacen especial para la joven y su entorno que hasta ofrecieron una recompensa para que vuelva a casa. “Es totalmente distinto a Oli, que es más sociable. Los dos fueron adoptados, y Lucho siempre fue reservado”, explicó.

Búsqueda e Lucho.jpg El perro buscado en Centenario y la recompensa para quienes encuentren a Lucho.

Datos del perro: color, manchas y peso

Con una contextura grande (pesa más de 20 kg), pelaje color beige y manchas blancas en las patas delanteras, Lucho tiene una apariencia que puede distinguirse, según contó su dueña, quien aseguró que esas marcas no cambiaron desde hace años, lo que facilita identificarlo.

“Tiene el pelo como bigotudo. Lo hemos buscado por todas partes: rutas, basurales, cañadones, Vista Alegre, El Chañar… pero no tenemos noticias de él”, detalló.

La búsqueda de Lucho no quedó en la familia. Vecinos, chacareros y hasta parceleros se unieron para difundir su foto y buscarlo en cada rincón de Centenario y alrededores.

Además, la familia ofreció una recompensa de 500 mil pesos para quien brinde información certera sobre su paradero.

“Es totalmente angustiante, no tenemos horarios, no dormimos. Es todo para nosotros”, confesó Valentina. La familia apela a la solidaridad de la comunidad y pidió que cualquier persona que lo haya visto o tenga datos se comunique de inmediato.

La última vez que vieron a Lucho

Es que la angustia de Valentina y su familia no cesa desde el 17 de noviembre, cuando Lucho desapareció de su hogar.

Ese domingo fatídico, mientras la familia estaba en Piedra del Águila por un trámite, Lucho se escapó junto con su hermana Oli. Ella regresó después de algunas horas, pero Lucho no volvió y hace más de 15 días que se desató una desesperada búsqueda del animal.

“Ese día, cuando llegamos a las tres de la tarde, nos avisaron que se había perdido. Si nos hubieran avisado antes, habríamos pedido a conocidos que lo buscaran en la zona y quizás sería otra la historia. No sabemos si el adulto que estaba a cargo dejó mal cerrado el portón o si alguien quiso entrar al domicilio”, contó Valentina.

Y acotó: “Hemos recorrido bardas, cañadones, basurales y consultamos con Control Canino, pero no hemos tenido ningún tipo de noticias”.

Para Valentina y su familia el perro, es un integrante más de la familia y no han dormido en su búsqueda. “Lo adoptamos cuando tenía un mes de vida, en 2019. Ya son siete años siendo parte de nuestra familia, y no es solo un animal para nosotros, es como un hijo. Le dimos la mejor vida y no vamos a parar hasta encontrarlo”, dijo.

Para los que aporten datos

“No dormimos, no comemos, lo buscamos día y noche. La gente que nos ha ayudado ha sido increíble, pero también nos hemos encontrado con personas que intentaron aprovecharse de la situación”, confesó Valentina.

Si tenés información sobre Lucho, podés comunicarte con la familia a través del celular 2995804651 o a los que se difundieron por las redes sociales.