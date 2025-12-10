Tormenta, lluvia y vientos de hasta 90 km/h por tres días seguidos: la alerta del SMN

En las últimas horas se emitieron una serie de alertas que tendrán gran impacto. Advirtieron que la precipitación acumulada puede alcanzar los 50 mm.

La alerta del Servicio Meteorológico Nacional se extiende a varias provincias en lo que resta de la semana.

Las condiciones climáticas en el país vienen en una racha de inestabilidad y así continuará en lo que resta de esta semana. A lo largo de tres días seguidos (miércoles 10, jueves 11 y viernes 12 de diciembre), tormentas y fuertes vientos azotarán a distintas regiones de Argentina.

El Servicios Meteorológico Nacional (SMN), dependiente del Ministerio de Defensa, emitió para este miércoles una alerta meteorológica amarilla por fuertes tormentas que afectará a varias provincias durante toda la jornada.

“El área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual”, señala el organismo.

Las zonas afectadas por la alerta serán las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Mendoza, La Pampa y Río Negro. En algunos de estos sectores los vientos se harán sentir con mayor intensidad y podrían alcanzar los 90 km/h.

alerta smn (13)

El SMN compartió algunas recomendaciones a la población para las zonas bajo alerta amarilla por tormentas, entre ellas: no sacar la basura, retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse.

Tres días seguidos bajo alerta amarilla

El organismo nacional emitió para para el jueves un alerta por tormentas y vientos que abarcará un total de13 provincias.

Las zonas advertidas por fuertes tormentas serán casi la totalidad de la costa bonaerense, una porción de Jujuy y Salta; la totalidad de Santiago del Estero y Tucumán; el este de Catamarca; casi la totalidad de La Rioja; el noroeste de Córdoba; el noroeste de San Luis, el sureste de San Juan y una porción mayoritaria de Mendoza.

Para estos sectores, el SMN advirtió que serán afectados "por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

alerta smn (14)

Mientras tanto, el organismo emitió otro alerta que afectará al sur del país, en este caso por fuertes vientos. "El área será afectada por vientos del sector oeste con velocidades entre 50 y 70 km/h, con ráfagas que podrán superar los 90 km/h", difundieron.

alerta smn (15)

Para el viernes, el SMN anticipó que el extremo norte del país será azotado por fuertes tormentas, por lo que emitió una alerta amarilla. Las zonas afectadas serán el este de Jujuy, la mitad este de Salta, casi la totalidad de Tucumán, todo el territorio de Formosa, una porción de Chaco y la frontera norte de Misiones.

alerta smn (16)

Informaron que "el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, ráfagas que puntualmente podrían alcanzar los 70 km/h, y abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que pueden ser superados en forma puntual".

A la vez, una alerta amarilla por fuertes vientos regirá en el sur del país. Abarcará el centro y sur de la provincia de Neuquén; el sector cordillerano de Río Negro; la mitad oeste de Chubut y la totalidad de Santa Cruz, exceptuando la costanera norte.