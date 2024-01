Trabajadores del EPAS anunciaron paro: "Antes atábamos con alambre y nos dicen que no hay alambre"

Los empleados aseguran que se sienten abandonados y que no tienen recursos para prestar un servicio esencial.

Los trabajadores del Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) realizaron una protesta este miércoles frente a la casa central y anunciaron un paro para el próximo 23 de enero , que se prolongará hasta el día siguiente, ya que los empleados van a sumarse también a la convocatoria del paro nacional del día 24. Según denunciaron, se sienten abandonados por el gobierno provincial ya que no tienen recursos para prestar un servicio esencial para la comunidad.

Pablo Azúa, delegado de los trabajadores, explicó a los micrófonos de LU5 que no tienen el respaldo de las autoridades para garantizar un servicio de calidad, y agregó que los últimos inconvenientes de desbordes cloacales o provisión de agua potable de mala calidad son síntomas de una decisión política de no proveer de recursos a la entidad para garantizar un buen servicio.

"Somos el servicio más esencial pero también el más barato", dijo Azúa y agregó que no pretenden cobrar a cada usuario por el uso del agua en el domicilio pero sí que el gobierno aporte más recursos para garantizar la provisión del servicio de forma adecuada.

Frente a las oficinas del EPAS, los trabajadores ofrecieron una conferencia de prensa para denunciar que se sienten "abandonados por el gobierno en un proceso de desguace del organismo". Aclararon que ya se nombraron nuevas autoridades pero que eso no termina de ordenar el funcionamiento del espacio para que funcione, ya que hoy "los trabajadores garantizan un servicio esencial de milagro, en las últimas condiciones", según palabras Azúa.

"Nos hicieron el reclamo de que el agua venía en mal estado, y ese es el síntoma del abandono, en ese momento no teníamos ni una autoridad que salga a dar la cara", dijo y agregó que la falta de recursos marca una decisión política de no respaldar la prestación de este servicio. Agregó que el EPAS tiene 700 empleados, apenas unos pocos más desde hace más de 15 años y en un contexto en el que creció la población y la demanda de servicios.

"Antes atábamos con alambre y nos dicen que no hay alambre", dijo Azúa, que agregó que "es un milagro" que los vecinos de Neuquén sigan teniendo agua potable y saneamiento en este contexto que atraviesa la entidad. En ese sentido, valoró el esfuerzo del personal, que sigue trabajando sin recursos para poder garantizar la provisión del agua.

Algunos de los reclamos al EPAS

Los vecinos de San Lorenzo Norte denunciaron que hace tres días no tienen agua en el barrio y que, aunque llamaron en numerosas oportunidades al EPAS, no les brindan respuestas concretas. Piden que se les brinde una pronta solución, ya que en el sector viven muchos adultos mayores y personas con niños que no pueden costearse el comprar agua diariamente.

Según contó Liliana Remo, una de las damnificadas, este problema comenzó hace unos tres meses, cuando disminuyó la presión que llegaba a las casas hasta que se cortó completamente. “Nosotros juntábamos en un baldecito del chorrito que salía en la vereda y al menos cargábamos un tanque y podíamos bañarnos. En fin, para las cosas básicas”, dijo en declaraciones con LU5.

Floración de algas y una alerta falsa que generó temor

El fin de semana, una cadena con un mensaje recorrió los teléfonos celulares de muchos vecinos de Neuquén capital y del Alto Valle, en la que advertían sobre el agua de red potable estaba “comprometida” por la presencia de algas tóxicas en los lagos, lugares del que se toman el líquido elemento para las plantas potabilizadoras.

Algas_lago.jpg

Sin embargo, tal comentario no era ni es cierto, ya que la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) solo emitió una alerta temprana ante la floración de algas para el lago Ramos Mexía (El Chocón), principalmente como prevención de aquellos vecinos y turistas que utilizan algunos sectores para el entretenimiento típico en esta temporada estival.

En diálogo con LU5, el secretario de Gestión Ambiental de la AIC, Gustavo Romero, aclaró que, primero, “no es el embalse en su totalidad, hay algunas zonas que son propicias para esto, por ejemplo las zonas de Boca de Sapo y Las Huellas que son áreas recreativas donde hay agua de captación para el consumo de la Villa El Chocón, son propicias para estas floraciones algales, y aun teniendo en cuenta que estamos en época estival, que la gente va mucho para recrearse, es que emitimos esa alerta. Lamentablemente, se viralizó con un contenido que no era tal”.