Trabajadores de los CDI siguen el reclamo por las obras edilicias

El Gobierno admitió las falencias, pero los trabajadores denuncian que sigue la problemática en toda la provincia. También denuncian que no envían partidas presupuestarias necesarias para el funcionamiento.







Varios CDI no han podido iniciar sus actividades.

Los trabajadores de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI) denunciaron que muchos no pueden llevar a cabo sus actividades por problemas edilicios. Se trata de una situación que atraviesan las instituciones de toda la provincia de Neuquén.

Según explicaron, la problemática es de larga data y, aunque ya realizaron los reclamos pertinentes, las soluciones no llegan. "Desde el gobierno anunciaron que esta semana ya íbamos a poder empezar a trabajar con normalidad, pero no es así. Acá el problema es que no dan soluciones de fondo, ponen parche sobre parche", aseguró Natalia, trabajadora del CDI Hue Quiñe del barrio San Lorenzo, en declaraciones radiales.

El pasado 26 de abril, el Gobierno provincial admitió que los CDI de Neuquén no se encuentran en óptimas condiciones para el resguardo de niños y prometieron que "en el corto plazo" se reabrirían los CDI Heidi, Hue Quiñe, Ruca Cayún, Belén y Don Bosco, luego de realizarse las tareas de mantenimiento. Aunque no especificaron el lapso de tiempo, los trabajadores continúan con los reclamos ya que, de momento, esto no ocurrió.