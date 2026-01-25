Trágica tarde en las aguas de Villa El Chocón: un hombre murió ahogado luego de rescatar a su hijo

Ocurrió este sábado en las playas de Pueblo Blanco del lago Exequiel Ramos Mexía. En la zona no hay servicio de guardavidas.

La tranquilidad de una tarde de verano se convirtió en tragedia para una familia que pasaba su día en las aguas de la localidad de Villa El Chocón . Este sábado, un hombre que nadaba en el lago junto a sus hijos, perdió la vida luego de rescatar a uno de ellos que se estaba ahogando. A pesar de la ayuda y la atención médica que recibió, no logró sobrevivir y falleció.

De acuerdo a la información recabada por LM Neuquén , el trágico suceso ocurrió ayer en la zona del desarrollo turístico denominado “Pueblo Blanco”. Según el testimonio de una vecina de Neuquén que se encontraba en el lugar, el padre junto a sus dos chicos pasaba la tarde en el lago Ezequiel Ramos Mexía cuando “ de pronto, parece que uno de los hijos se hunde, el hombre lo agarra y luego él se empieza a ahogar, ya que no sabía nadar” .

En ese instante, la familia fue rescatada por una lancha que los lleva a la orilla del lago . Rápidamente, pidieron auxilio, ya que en la zona “no hay guardavidas, ni salita”, explicó. Tras esto, se acercaron cuatro médicos que se encontraban en la playa y le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante media hora. En paralelo, los profesionales avisaron a personal de Prefectura y al servicio de salud público de Neuquén.

Luego de una hora de espera, una ambulancia llegó a la playa para asistir al hombre. “Le ponen un medicamento para que reaccione y es llevado casi sin pulso en una camioneta particular que pudo bajar”, dado que el sector no cuenta con rampa para ingreso de vehículos de gran porte.

Pueblo Blanco (6).JPG

¿Qué se sabe sobre el hombre fallecido?

Desde el Ministerio de Salud de Neuquén confirmaron a este medio el fallecimiento de un hombre en el sector de “Pueblo Blanco”, durante el día sábado 24 de enero. Según se informó, se trataría de una familia oriunda de la provincia de Corrientes que se encontraba visitando conocidos en la zona. Respecto a los motivos del deceso y la identidad del muerto, no pudieron dar precisiones.

Por su parte, la mujer que presenció la tragedia denunció negligencia. “La falta de controles en la habilitación de un balneario sin guardavidas hace que esto suceda en una hermosa tarde de verano”, declaró y aseguró que siente “tristeza por ese niño que lloraba angustiado que por su culpa, por salvarlo, su padre murió”.

lago meliquina rescate muerte

Un hombre murió ahogado en el lago Meliquina

Otro episodio trágico quebró la tranquilidad del domingo 4 de enero en la cordillera, cuando numerosas familias disfrutaban la tarde de playa en el lago Meliquina. El siniestro ocurrió en la zona de la desembocadura del río Hermoso, cuando un hombre de 48 años murió en el agua, mientras que su hijo, de solo 4 años, logró ser salvado.

El comisario Rubén Ahumada, a cargo de la Comisaría 23, informó a LM Neuquén que, de acuerdo a los testimonios, el hombre ingresó al agua junto al menor en un sector conocido por su peligrosidad, donde la unión del río con el lago genera corrientes profundas y turbulentas

Al arribar al lugar, el personal constató que la persona mayor había muerto: "El SIEN nos informó que luego de intentos de reanimación tuvieron resultados negativos". Mientras tanto, el niño no requirió atención médica ni traslado al hospital, y su madre lo había retirado del lugar frente al shock emocional.