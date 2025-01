"Transparencia o humo": una diputada libertaria le pidió a Figueroa que las declaraciones juradas sean públicas

“Si cada vez que un funcionario incumple una ley, el gobernador tiene que sacar un decreto , no vamos a terminar nunca con la corrupción”. Con esta frase directa, la diputada Brenda Buchiniz, de Cumplir- La Libertad Avanza , desnudó lo que considera un proyecto a medias de parte de la gestión de Rolando Figueroa .

Sin embargo, Buchiniz no ve este gesto del gobernador como un avance. Para la legisladora, se trata de un “manotazo de emergencia” para tapar años de incumplimientos de la Ley 5, vigente desde 1958 .

rolando figueroa decreto ficha limpia Rolando Figueroa apostó a proyectos de transparencia con Ficha Limpia y las declaraciones juradas de funcionarios.

“Es inaceptable que en pleno 2025 sigamos con declaraciones juradas confidenciales, bajo llave y con acceso restringido. Es un privilegio de casta”, apuntó Buchiniz.

Transparencia para los tres poderes del Estado

La diputada presentó en marzo un proyecto de ley para que las declaraciones juradas de los funcionarios de los tres poderes del Estado sean públicas y accesibles online. El proyecto alcanzaba hasta el rango de directores. Indicó que ese proyecto no se trató y está en un cajón, y que ahora es el mismo gobernado el que lo pone en debate, aunque con algunas limitaciones.

Pero, según Buchiniz, la iniciativa no recibió apoyo en comisión de ningún diputado. “Lo discutimos en abril, pero cuando el tema empezó a sonar en los diarios el oficialismo pisó el freno. En lugar de avanzar con el proyecto, pidieron un informe a la Escribanía General y dejaron todo en el aire”, sostuvo ante una consulta de LMNeuquén.

Los proyectos sobre trasparencia, corrupción y tolerancia cero empezaron a sonar cuando trascendió que Gloria Ruiz, vicegobernadora y una de las figuras más cercanas a Figueroa, no había presentado su declaración jurada. Y a partir de eso, se armó el escándalo y su destitución.

El proyecto de Buchiniz apunta a todas las declaraciones patrimoniales de los funcionarios, incluidos inmuebles, bienes, e inversiones, deben ser públicas y accesibles para cualquier ciudadano.

Además, prevé sanciones severas para quienes incumplan, como la inhabilitación para ocupar cargos públicos y el inicio de juicios políticos.

ON - Legislatura sesion (6).jpg La sesión de la destitución de Gloria Ruiz abrió otra etapa en Neuquén, con los temas de corrupción, transparencia y justicia. Omar Novoa

“La transparencia no se discute. Los vecinos quieren saber en qué se gasta el dinero público y quiénes son los responsables. Con esta propuesta, todo estaría online, y también hay otro proyecto para que la gente sepa en qué se gastan los fondos, no solo los datos del presupuesto, disparó.

Nepotismo y “saltimbanquis políticos”

Buchiniz también aprovechó para cuestionar el nepotismo y lo que llamó “el trasfuguismo político”. “Necesitamos una reforma electoral seria, que no solo castigue a los corruptos, sino también a quienes traicionan la voluntad popular. Los que saltan de un partido a otro deberían quedar inhabilitados. La gente está harta de la falta de compromiso y de la ambición desmedida”, afirmó.

La diputada cerró con declaraciones polémicas: “La verdadera tolerancia cero a la corrupción no se demuestra con humo ni con medidas tibias. Si realmente queremos cambiar las cosas, necesitamos acciones valientes y transparentes. No más privilegios, no más excusas"

El proyecto de la diputada sigue en el cajón, según contó ella misma, mientras el decreto de Figueroa busca calmar las aguas en un debate que se está instalando en todo el país.