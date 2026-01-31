Tras el temporal, ¿Cuáles son las rutas habilitadas y cortadas en Neuquén?

Vialidad Provincial informó los caminos habilitados para circular luego de las intensas lluvias que afectaron la región.

Luego del temporal de tormentas que afectó a la provincia, las autoridades mantienen un monitoreo de la situación ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en Neuquén . Las distintas áreas del Gobierno trabajan intensamente para restablecer la circulación en las rutas del territorio neuquino.

Desde Vialidad Provincial se informó este sábado que la ruta 2 es la única que actualmente permanece con el tránsito cortado . Respecto al resto de los caminos involucrados, informó que, si bien se encuentran habilitados, se debe transitar con precaución.

En la Ruta Provincial 53 , que conecta la Ruta 40 con Coyuco y Cochico, la calzada resultó seriamente dañada. Por este motivo, personal del área continuaba trabajando durante la jornada de hoy, para mejorar la transitabilidad y garantizar la seguridad vial. En tanto, en la Ruta Provincial 54, en Manzano Amargo, las intensas precipitaciones obligaron a interrumpir la circulación.

En ambos casos se dispuso seguridad perimetral con presencia policial, coordinada por la Secretaría de Emergencias y Gestión de Riesgos.

tormenta tricao malal

El norte neuquino, el sector más afectado

El temporal de tormentas convectivas anunciado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) impactó con fuerza en diversos sectores de la provincia. El norte de Neuquén fue uno de los sectores más afectados, con registros de destrozos y anegamientos.

En Tricao Malal, la Ruta Provincial 2 quedó totalmente socavada por el crecimiento de un arroyo y un cañadón natural. Por fortuna, no hubo personas afectadas, ya que el evento ocurrió cuando los vecinos se encontraban a unos 100 metros del lugar. También la Ruta Provincial 42, en cercanías del camping municipal, permaneció intransitable por el desborde del arroyo Tricao Malal.

En el caso de la Ruta Nacional 40, entre Las Lajas y Chos Malal, presentó importantes acumulaciones de barro, piedras y sedimentos en sectores como Chorriaca y Pampa del Salado, lo que motivó un amplio despliegue de maquinaria de Vialidad Nacional.

Tricao Malal - Walter Campos

El centro de Neuquén y la comarca petrolera

Las tormentas afectaron también otros sectores de la provincia, como el centro neuquino y la zona petrolera. En la Ruta Provincial 21, entre El Huecu y Loncopué, hubo un corte en el tránsito por el crecimiento repentino de un cañadón.

En Rincón de los Sauces y Añelo, se interrumpió el tránsito en la Ruta Provincial 5 (Punta Carranza) y en la Ruta Provincial 7, en Aguada Colorada, con largas filas de vehículos, incluidos transportes petroleros.

En este último, se registró un particular episodio, cuando un camión y una camioneta que prestan servicios petroleros protagonizaron un episodio que pudo ser una tragedia. Ambos rodados quedaron encajados en la zona, luego de ignorar las indicaciones de Vialidad y la policía.

En Zapala, se registraron fuertes vientos que superaron los 85 km/h, con polvo en suspensión, pero sin daños de relevancia.

En pleno temporal la caida de un rayo provocó un incendio en Bariloche

Incendios en la cordillera

La localidad de Aluminé fue una de las más afectadas, ya que se registraron lluvias intensas en cortos períodos, lo que provocó anegamientos y el derrumbe parcial de una vivienda. Además, el hospital local sufrió una inundación, producto de las grandes precipitaciones.

Asimismo, la actividad eléctrica provocó principios de incendio en la zona, que fueron controlados rápidamente por el Sistema Provincial de Manejo del Fuego. Por el momento no se informaron personas lesionadas.

En el caso del corredor que integran Junín de los Andes, San Martín de los Andes y Villa La Angostura, el fenómeno fue intenso, con vientos de hasta 70 km/h. En las áreas rurales de Junín se asistió a 11 focos de incendio que fueron contenidos.

Paseo de la Costa la tormenta (gentileza Richard Rosas)

¿Cómo afectó la tormenta en la Confluencia?

En las localidades cercanas a la capital, el fenómeno también se hizo sentir. En Senillosa y Centenario se registraron voladuras de chapas, caída de árboles y postes de luz. En la Ruta Provincial 51, la caída de más de cinco postes provocó un incendio forestal, que rápidamente fue controlado por el cuartel de Bomberos Voluntarios.

Las cuadrillas del Ente Provincial de Energía de Neuquén (EPEN) trabajaron intensamente durante toda la noche para restablecer el servicio en Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

Los cortes de energía eléctrica afectaron a los sectores de Tricao Malal, Chos Malal, Manzano Amargo, Aluminé, Villa Pehuenia, Zapala, Vista Alegre y San Patricio del Chañar.

vialidad rutas nqn

Las autoridades de Vialidad recomiendan circular con extrema precaución en todas las rutas provinciales y nacionales. Además, continúan monitoreando la situación ante la persistencia de condiciones meteorológicas inestables en la provincia.