Tras la polémica, Nadia Márquez habló sobre el acuerdo de Nación con las iglesias

Márquez aclaró que el aporte no hará con transferencias de dinero sino a través de la entrega de mercadería para colaborar con la elaboración de alimentos en distintos barrios de la Argentina y agregó que también se firmaron acuerdos de ese tipo con Cáritas, la organización de beneficencia de la Iglesia católica, que no es criticada por las organizaciones sociales.

"No es dinero del Estado, son planes de la ONU que van destinados al país para ayuda comunitaria", dijo y agregó que, a través de este convenio, un total de mil comedores comunitarios que pertenecen a distintas iglesias evangélicas de todo el país recibirán la transferencia de productos alimenticios para elaborar los almuerzos o cenas. "Se propuso un presupuesto de 170 mil pesos por comedor, que es prácticamente nada", aclaró.

Márquez aseguró que los aportes que llegarán desde Naciones Unidas pero a través de un convenio firmado por el Poder Ejecutivo nacional no se destinarán al funcionamiento de las iglesias evangélicas en sí, sino a todas aquellos gestos de acción social que realizan entre los barrios más humildes. "En cualquier barrio de la Argentina hay una iglesia evangélica y muchas tienen comedores y merenderos", aclaró.

Nadia Marquez Ley ómnibus.jpg

Con respecto a los comedores de organizaciones civiles que no reciben alimentos, aclaró que no conocía el listado pero aclaró: "Será porque no cumplen con los requisitos. Lo que hace este gobierno es no apoyar a los comedores que no se pueda auditar", señaló.

Para Márquez, reconocer la labor social de las iglesias evangélicas es un reconocimiento histórico a una institución que tiene historia en la Argentina, y siempre vinculada a la acción social. "La diferencia es que estas organizaciones no extorsionan a la gente", aseveró.

La diputada nacional también explicó que, en total, en la ACIERA hay unas 15 mil iglesias evangélicas, que funcionan de manera independiente. Así, cada una puede decidir su sumarse a este acuerdo para recibir la ayuda de la ONU o si seguir trabajando con sus propios aportantes para brindar ayuda social. "Hay 15 mil iglesias y se inscribieron mil comedores, hay otros que no lo hicieron o que lo harán más adelante", dijo.

Así, agregó que la iglesia evangélica de la que es referente, en Neuquén capital, cuenta con un comedor en el barrio Los Hornitos. Sin embargo, los referentes de la entidad decidieron no registrarlo en el convenio con la ONU por una cuestión de ética. "Nos autoexcluimos porque nos parece lo adecuado", dijo y aclaró: "Aunque nos corresponde, también hay otras iglesias evangélicas en Neuquén".

El acuerdo con la iglesia evangélica

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, firmó un convenio de asistencia alimentaria a comedores con la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la Argentina (ACIERA), quienes recibirán 177 millones de pesos. Las críticas aparecieron porque, entre los nombres que integran el consejo directivo, está el pastor Hugo Márquez, padre de la diputada nacional de La Libertad Avanza por Neuquén, Nadia Márquez.

Desde el Poder Ejecutivo informaron que el convenio es para la compra de módulos alimentarios para asistir a 36.150 personas en los 723 puntos de entrega de ACIERA y, según explicaron desde la cartera conducida por Pettovello, el monto invertido será de $177.500.000.

Las organizaciones sociales de Neuquén, que vienen realizando acampes en las calles de la ciudad para reclamar por asistencia a comedores y merenderos, criticaron la decisión y aclararon que también hacía falta aportar alimentos a los espacios gestionados por organizaciones civiles, sin ningún tipo de afiliación religiosa.