Desde la dirigencia de la central sindical aseguraron que "no puede haber otra prioridad" frente a esta urgencia.

La CGT arremetió contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello , luego del episodio conocido mediáticamente como "la fila del hambre" y subrayó que "frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental".

Y agregó: “El último eslabón de la dignidad humana se agota cuando no se puede cumplir la más básica necesidad que es la de alimentarse. Frente a la condición urgente del hambre no puede haber otra prioridad que una respuesta activa y una actitud de compasión elemental, anterior a cualquier posicionamiento ideológico”.

En ese sentido, la CGT advirtió que “es precisamente éso lo que hoy sí resulta realmente urgente y necesario”.

“La situación de indigencia y pobreza estructural de millones de personas en extrema vulnerabilidad en nuestro país no puede esperar. Especialmente en lo que se refiere a niños, niñas, adolescentes y adultos mayores. Constituyen un abanico doloroso de nuestro cuerpo social, castigado desde hace mucho tiempo por el flagelo de la inflación, con sus secuelas de miseria y deterioro, que gestiones gubernamentales desafortunadas o ineficientes no pudieron o no supieron encauzar para bienestar de la enorme mayoría de la población”, alertó.

Para la organización gremial, “esta 'fila del hambre' muestra el rostro más cruel de los desafíos como dirigentes y también como habitantes naturales de una nación”.

“'Un plato de comida no se le niega a nadie' es una vieja frase que representa nuestra más saludable tradición argentina. La Conferencia Episcopal Argentina va más allá y expresa que ´el pedido del pan de cada día es un clamor de justicia´”, manifestó la central obrera, en alusión a las recientes expresiones de la cúpula eclesiástica local.

A falta de pocos días para cumplirse el segundo mes de gestión de Milei al frente de la Casa Rosada, la CGT se quejó de que “las distintas variables económicas de estos últimos días muestran datos alarmantes que se expresan sobre todo en el descontrolado aumento de los alimentos, los medicamentos y los servicios en general, componiendo un panorama inusitadamente crítico de cara a los meses venideros”.

"El riesgo de una crisis alimentaria con imprevisibles consecuencias está a la vuelta de la esquina. Si lo que va a regir es la 'ley de la selva', lo que sobrevendrá es un horizonte de mayor decadencia y desintegración", planteó.

Y concluyó: “Es preciso prestar debida atención a estas alarmas y prevalecer en el esfuerzo para curar, cuidar y compartir con los más débiles o desprotegidos, que es lo que nos constituye como comunidad. Por eso es que advertimos: no es con la soberbia de cerrar las puertas a quienes reclaman, ni con la indiferencia de hacer oídos sordos a los que necesitan, como podremos encaminarnos en un marco de cordura y diálogo hacia las soluciones”.