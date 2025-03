¿Uber en Neuquén? El debate para regular las aplicaciones de transporte llega al Concejo Deliberante

Los concejales Denisse Stillger (PRO) y José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) son optimistas en relación a la aprobación de la medida. El oficialismo todavía no se expresó públicamente.

"Aparentemente, se están alineando los planetas y la postura de los vecinos de Neuquén que quieren tener opciones para moverse en la ciudad . La presión social es muy fuerte, porque el servicio de taxis y remises no alcanza", expresó la edil.

La propuesta de regularizar estas plataformas no es nueva. Según Stillger, desde 2023 se ha intentado avanzar en esta iniciativa, pero hasta ahora no se había conseguido el consenso necesario. "Todo el año pasado no tuvimos el apoyo suficiente, pero hoy estamos en una posición distinta. Se está trabajando en una redacción que podría generar acuerdo y permitir la aprobación del proyecto en lo que va del año", afirmó.