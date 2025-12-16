"Un año sin respuestas": marchan con velas por los lotes y dúplex de la Cooperativa 127 Hectáreas

Las familias damnificadas marchan con velas para exigir una solución habitacional tras un año de denuncia sin definiciones y una mediación "empantanada".

Una de las tantas movilizaciones de los damnificados de la Cooperativa 127 Hectáreas.

A un año de haber denunciado presuntas irregularidades y estafa, los damnificados por la Cooperativa 127 Hectáreas de Neuquén volverán a movilizarse en el centro de Neuquén para reclamar una salida concreta al conflicto que mantiene a cientos de familias sin vivienda, sin títulos y sin certezas sobre los dúplex y los lotes con servicios comprometidos.

La marcha será este martes y partirá a las 20 desde el Monumento a San Martín , para avanzar luego por el microcentro neuquino hasta el Ministerio Público Fiscal (MPF).

Allí, los manifestantes encenderán velas como forma simbólica de visibilizar el año transcurrido desde la denuncia judicial sin una resolución definitiva. Se trata del grupo que se plantó contra el presidente de la cooperativa, Jorge Salas, sobre quien pesa una denuncia por presunta estafa, pero además, en una etapa de mediación. Salas tiene el apoyo de un grupo importante de asociados.

“Nos vamos a movilizar desde el monumento a San Martín al Ministerio Público Fiscal, se van a prender velas, ya se cumple un año de nuestra denuncia y hasta el momento, si bien hubo avances y estamos en una mediación, no vemos que el Poder Ejecutivo provincial dé una solución concreta”, expresó a LM Neuquén Víctor Guerrero, uno de los referentes de los damnificados.

Casas 127 hectareas (12) Los dúplex no terminados de la Cooperativa 127 Hectáreas. Maria Isabel sanchez

En ese sentido, remarcó que el conflicto sigue abierto y sin definiciones para un sector. “Hay cientos de familias esperando la solución habitacional, tanto de entregas de dúplex como de lotes con servicios”, sostuvo, al cuestionar la falta de decisiones políticas que permitan destrabar la situación.

Cooperativa 127 Hectáreas: causa judicial y mediación

La causa se inició el 16 de diciembre de 2024, cuando 340 familias denunciaron presuntas irregularidades, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía de Delitos Económicos y posteriormente en la Oficina de Mediación y Conciliación Penal, actualmente a cargo de la Dra. Cecilia Basterrechea.

En el proceso participan los denunciantes con sus representantes legales, un grupo de autoconvocados, autoridades del Ejecutivo provincial (el ministro de Gobierno Jorge Tobares y el subsecretario Juan "Joni" Grandi) y la conducción de la cooperativa.

Además, desde la Legislatura neuquina se aprobó por amplia mayoría un pedido para que la Inspección de Personas Jurídicas avance con la intervención de la cooperativa, una medida que hasta el momento no fue ejecutada y que, según los damnificados, agrava el escenario de incertidumbre. Sin embargo, la intervención resulta muy compleja, ya que el Ejecutivo entiende que no hay razones administrativas para hacerlo, porque la cooperativa tiene los balances y las cuentas al día.

Mariano Mansilla: “La solución debe ser igual para todos”

En tanto que también se conoció una de las propuestas para la entrega de casas y dúplex que se analizó en la mediación. “La gente que nosotros patrocinamos está de acuerdo que le resuelvan a todos el tema, porque nosotros a veces no podemos hablar por los que no han reclamado, pero la verdad es que estamos discutiendo por todos… la solución sea igual para todos, eso está fuera de discusión”, dejó el abogado.

Destacó que el derecho al acceso a un lote con servicios “es elemental” para quienes resultaron víctimas del proceso fallido de construcción y financiamiento.

Mariano Mansilla describió el estado actual de las obras dentro del proyecto conocido como La Sirena Unificada, detrás de la Jefatura de Policía.

SFP Danmificafos 127 hectareas (2) Los socios activos de la Cooperativa 127 Hectáreas en Ciudad Judicial, durante la espera de una de las mediaciones. Claudio Espinoza

“Son 110 diez dúplex en diferentes estados de construcción, unos 60 o 70 están casi habitables, y los demás están ahí: por ejemplo, diez que son hasta la platea y otros diez más que tienen paredones y en distintos estados. Eso hay que buscar la forma de solucionarlo”, describió.

El punto más crítico es cómo adjudicar esas unidades. Inicialmente, se planteó un sorteo, pero hubo objeciones de algunos grupos de vecinos. El abogado señaló que cualquier listado por puntajes sería difícil de consensuar.

“Hacer un listado de preferencia es complejo… hay familias con discapacitados, personas mayores de setenta años, que dicen: ‘¿Cómo me dan el lote y yo cómo voy a construir?’ Hay muchas situaciones y sería complejo puntuar si no se sortea. Eso no está resuelto”, continuó el abogado.}

Viviendas: un pedido a Tanya Bertoldi

En paralelo, las familias elevaron un pedido formal a la ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, para que el próximo Plan de Vivienda Provincial incluya una línea de acción específica que garantice una solución habitacional real, la continuidad de los lotes con servicios y la entrega de los dúplex ya finalizados o próximos a adjudicar.

"Pedimos una audiencia, pero hasta ahora no nos ha atendido", dijo Guerrero.

La movilización de este martes busca volver a poner el conflicto en la agenda pública y exigir respuestas concretas, tanto en el plano judicial como político, a una demanda que ya lleva un año sin resolución.

En declaraciones a RTN, Mansilla explicó que la prioridad de los vecinos patrocinados es que la salida incluya al conjunto de las familias afectadas.