Un Bosque de Piedra: senderistas exploraron el tesoro oculto de Loncopué

A 15 km del pueblo existe un lugar único y fascinante donde la naturaleza ha creado unas verdaderas obras de arte en piedra. Guías piden su estudio, preservación y conservación.

En el Cajón de Almaza , sobre el Cerro La Parva, se encuentra un fenómeno geológico y paleontológico único: el Bosque Petrificado de Loncopué . El paleontólogo Mateo Gutiérrez explicó, en contacto con LM Neuquén , que este sitio es un verdadero tesoro para la ciencia, ya que alberga troncos petrificados de árboles que datan de hace unos 40 millones de años.

Según el profesional, “ el bosque petrificado se formó a partir de una serie de erupciones volcánicas que depositaron rocas volcánicas y volcaniclásticas en la zona. Estos depósitos preservaron los troncos de los árboles que crecían en el lugar en ese momento”. Asimismo, comentó que “la permineralización, un proceso en el que los minerales se depositan en los espacios intracelulares de los troncos, permitió la preservación de los tejidos vegetales”.

A su vez explicó que “ los troncos petrificados son verdaderas maravillas de la naturaleza y al realizar cortes histológicos de los mismos, se pueden estudiar esos tejidos vegetales y determinar la especie de árbol a la que pertenecían”.

Gutiérrez mencionó que hoy uno de los desafíos es determinar la edad exacta de los troncos petrificados, ya que las edades asignadas varían entre 20 y 40 millones de años. Sin embargo, esto también presenta una oportunidad para llevar a cabo investigaciones más profundas y determinar la historia geológica y paleontológica de la región.

Descubriendo el bosque petrificado

Días atrás un grupo de aventureros y amantes de la naturaleza en estado puro realizó un recorrido emocionante por el Bosque Petrificado del cerro La Parva. Al respecto, el guía de montaña José "Marciano" Fuentes compartió su experiencia sobre el itinerario y las actividades llevadas adelante por la “cordada” integrada por 12 personas, las cuales se reunieron en primera instancia en el paraje Cajón de Almaza, a 15 kilómetros de la localidad de Loncopué.

La caminata duró aproximadamente tres horas y media, durante las cuales los participantes pudieron admirar troncos petrificados de distintas formas y tamaños, que se encuentran dispersos por todo el bosque.

Fuentes destacó que el recorrido fue acompañado por dos guías, él y Luis Rivera, quien se encargó de asegurar que todo saliera bien durante la travesía por un circuito técnico y exigente, con un desnivel de 500 metros y una altitud de 700 metros.

El grupo estuvo compuesto por senderistas de diferentes lugares, incluyendo Zapala, Chos Malal y El Huecú. El montañista destacó que “estos visitantes son clientes habituales de la zona y que siempre están ansiosos por explorar los secretos naturales de la región”.

Detalló además que después de la caminata, el grupo se dirigió a la chacra de la familia Pizarro, donde pudieron disfrutar de un almuerzo y matear en un entorno placentero. La actividad concluyó alrededor de las 16 horas, después de una jornada emocionante y llena de paisajes naturales impresionantes.

Un lugar emblemático y querido

José Fuentes, un habitante de la zona de toda la vida, habló también del afecto incondicional por el Bosque Petrificado, un lugar que ha sido testigo de su infancia y adolescencia. "Me crie en Campana Mahuida, a escasos tres o cuatro kilómetros del bosque", dijo “Marciano”, quien se siente profundamente conectado a este lugar.

A su vez, recordó que solía visitar el bosque con frecuencia cuando era niño y que incluso vivió en una chacra cercana al Cerro La Parva. "Nos criamos ahí, nosotros somos tres hermanos y yo viví en ese lugar hasta los diecinueve años", añadió. Al mismo tiempo expresó su tristeza por el saqueo indiscriminado que ha sufrido el bosque a través del tiempo. "Desde noviembre hasta ahora se han saqueado varios troncos", lamentó.

En este sentido, se refirió a la visita que hizo al bosque en noviembre (del 2025) con una bióloga y cómo se sorprendió al ver el estado en que se encontraba el lugar. "Es algo que no se repone", subrayó. "Es algo que se saquean y no se recuperan nunca más", agregó. El guía expresó su frustración por la falta de importancia que las autoridades gubernamentales le dan al bosque y su conservación.

Por esta razón hizo un fuerte llamado a la reflexión y a la acción para proteger este lugar emblemático. "No le encuentro sentido que se lleven un tronco y lo tengan escondido en el patio o en la casa", indicó con mucha impotencia. "No saben lo que se están llevando. Es algo irrecuperable", completó. Por lo pronto, hizo lugar a una expresión de deseo de que se tomen medidas para proteger el Bosque Petrificado para así poder preservar su valor natural y cultural para las futuras generaciones.

Del desinterés al olvido

El guía Fuentes expresó también su frustración y descontento con la falta de interés y sentido de pertenencia del pueblo de Loncopué hacia el Bosque Petrificado de Cerro La Parva. "Lamentablemente, no veo que haya desde el pueblo un sentido de valoración y protección hacia este lugar único en el mundo", aseguró. Por su parte se siente orgulloso de mostrar y compartir este sitio con los visitantes.

A la par, “Marciano” criticó la falta de apoyo y la inacción de la Dirección de Turismo de la propia localidad, que, según él, no cumple con su función de promocionar y proteger los lugares turísticos de la zona. "Tenemos una dirección de turismo que no funciona, que no está trabajando", afirmó. Resaltó que incluso en la oficina de información turística, le han dicho a la gente que Loncopué “no tiene lugares lindos”, lo que le parece un despropósito, puesto que hay sitios de alto valor turístico, cultural y científico.

Con mucha firmeza, destacó la importancia de cuidar y proteger el Bosque Petrificado. "Lo único que queremos es mostrar y llevar a la gente lo que hay, lo que tenemos, pero la obligación de cuidarlo debe ser de todos, vecinos y turistas", dijo. En la parte que a él le corresponde, mencionó que en cada guiada que realiza, siempre recalca la importancia de no levantar piezas del bosque petrificado y de respetar el lugar.

Por último, Fuentes hizo un llamado a los órganos competentes provinciales para que habiliten un estudio científico más exhaustivo que permita determinar la antigüedad real de los restos paleontológicos del Bosque de Cerro La Parva. "Es importante que se puedan establecer los parámetros de la antigüedad real de estos restos", pidió. "De esta manera, podremos conocer más sobre la historia de este lugar y protegerlo adecuadamente", añadió. Sin dudas la realización de un estudio científico riguroso podría ser un paso importante para la conservación y puesta en valor de este patrimonio natural y cultural neuquino.

"No le encuentro sentido que se lleven un tronco y lo tengan escondido en el patio o en la casa. No saben lo que se están llevando. Es algo irrecuperable". José “Marciano” Fuentes, guía de montaña.

El dato

El Bosque Petrificado de Loncopué es un sitio único que ofrece una ventana a la historia geológica y paleontológica de la región. Es importante proteger y preservar este sitio para las generaciones futuras y realizar estudios más profundos para determinar su importancia y extensión.